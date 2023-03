Jugador del Manchester City se encuentra involucrado en un escándalo sexual (+Foto)

El lateral del Manchester City Kyle Walker, se encuentra envuelto en un escándalo de caso sexual, tras enseñar sus partes íntimas en un bar de Inglaterra, donde le estaba siendo infiel a su esposa y protagonizó esta polémica escena.

Lea También: Clásico Mundial de Beisbol: ¿Puede José Altuve ser el mismo de los Astros de Houston con Venezuela?

El jugador de 32 años de edad, puede estar siendo acusado en los próximos días de forma legal por todos estos actos realizados en un lugar público, los cuales se expandieron rápidamente en las redes sociales, por la fama que tiene el jugador profesional.

Esta situación puede ser de alto riesgo especialmente para el jugador, pero de igual forma puede afectar a su actual club, en lo que respecta tanto fuera como dentro del campo, por lo que podría estar dejando una importante baja dentro de la plantilla.

🚨 Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.



He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison



(Source: @TheSun) pic.twitter.com/VXhCUeXYuu