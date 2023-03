Clásico Mundial de Beisbol: Peloteros de Países Bajos celebran a lo Cristiano Ronaldo (+Video)

Los Países Bajos vencieron este jueves a Panamá en su segundo juego del Clásico Mundial de Beisbol 2023, siendo un encuentro donde se apoyaron en el poder de sus grandeligas Xander Bogaerts y Jurickson Profar.

El equipo neerlandés lleva buen paso en dos presentaciones y en su roster cuentan con peloteros de experiencia, mismos que se gozan de buena forma esta participación en la justa mundialista de beisbol. Incluso, muestra su fanatismo con el fútbol.

Luego del cuadrangular de Profar en el quinto inning, los peloteros de Países Bajos dejaron en evidencia su fanatismo por el fútbol, ya que al momento de la celebración hicieron el famoso "SIIIU" de Cristiano Ronaldo para gritar sus goles.

SIUUU!!! The Netherlands with the 🔥 celebration@Cristiano x @FOXSoccer pic.twitter.com/iW1x6PwQTq