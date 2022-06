¡Sin palabras! El grosero gesto de una leyenda del baloncesto con unos jóvenes

Cotilleo Deportivo

Jesus Garcia 24/06/2022 2:45 pm

Jesús García / @jesuseg_30

Se han visto casos donde los aficionados intentan pedirle fotos o autógrafos a distintas celebridades del deporte, y éstos se han negado, en ocasiones de forma grosera, generando el desencanto y a la vez el odio de muchas personas. Y en esta ocasión se volvió a repetir, pero ahora se trata de la máxima leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan, quien le negó unas fotos a unos jóvenes en Estados Unidos de forma grosera.

Los jóvenes esperaban ver al jugador de los Charlotte Hornets, LaMelo Ball, sin embargo; para su suerte se consiguieron con la leyenda de los Bulls, ¿cómo no emocionarse al ver a Michel Jordan?, pero en ocasiones, no todo es color de rosa. Los adolescentes le suplicaron al legendario exjugador que les regalara una foto, a lo que Jordan les respondió que no de forma grosera, pidiéndoles que bajaran la cámara y no grabaran ni tomaran fotos.

Esta acción generó la molestia de miles de personas en las redes sociales, incluso pusieron en tela de juicio a LeBron James, afirmado que él, seguramente no habría tomado ese tipo de actitud con los aficionados, y en caso de hacerlo generaría aún más el caos en las redes.