El fuerte motivo por el que Icardi no habría podido tener relaciones con la China Suárez

Viernes 12| 4:03 pm





Día a día se conoce un dato revelador sobre el escándalo que involucra a Mauro Icardi (28), Wanda Nara (34) y Eugenia La China Suárez (29), señalada como la tercera en discordia.

En el programa de televisión argentino Intrusos, la periodista Paula Varela aseguró que, más allá de las charlas vía chat, sí existió un encuentro entre el futbolista del PSG y la actriz en París, Francia, mientras Wanda se encontraba en su casa en Milán, Italia, junto a sus hijos.

“Wanda encontró conversaciones en el celular de Mauro y descubrió que hubo un encuentro presencial entre ellos. Entonces ella llamó a la China Suárez”, contó la panelista, muy segura de la información.

Y siguió relatando cómo fue la conversación entre la mediática y la actriz: “La China atendió el teléfono. Y Wanda le dice ‘ya sé todo, hablé con él, pero necesito que me lo confirmes vos. ‘¿Se encontraron’? Y la China, que no le importa nada, le dijo ‘Es cierto, estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente'”.

Aunque luego aseguró que en dicho encuentro Icardi y Suárez no tuvieron relaciones sexuales por un sorpresivo motivo. “Voy a tratar de ser sutil… La China le dijo a Wanda ‘Quédate tranquila porque no llegamos a consumar nada porque a Mauro no se le paró’. Eso fue lo que le dijo”, señaló Varela, completando con un gesto, describiendo la supuesta impotencia sexual que sufrió el futbolista.