Pelé niega problemas de salud y asegura que se encuentra "muy bien"

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" aseguró este martes que se encuentra "muy bien de salud" y que acudió al hospital para realizar "exámenes de rutina", al salir al paso a los rumores que indicaban que "o rei" había sufrido un desmayo.



Pelé, de 80 años, explicó en sus redes sociales que se desplazó hasta el centro médico para realizar una batería de exámenes que habían sido pospuestos debido a la pandemia de la covid-19.



"No me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a hacer exámenes de rutina, que no había conseguido hacer debido a la pandemia. Avisad que no juego el próximo domingo!", comentó el considerado como mejor jugador del siglo XX, junto a una foto en blanco y negro en la que aparece sonriente vestido con camisa y americana.



La salud del tres veces campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, le ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.