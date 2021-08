FIFA considera que el TAS "rechaza completamente" los argumentos de LaLiga

Cotilleo Deportivo

La FIFA agradeció la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) de rechazar las medidas cautelares solicitadas por LaLiga española para que los jugadores de la Conmebol sudamericana no acudan a la llamada de sus selecciones, y consideró que el tribunal arbitral "rechaza completamente los argumentos" de la patronal de los clubes españoles.



"La FIFA agradece la decisión de hoy del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) que rechaza la petición de LaLiga española de dejar sin efecto la decisión de la FIFA de extender la ventana internacional para los clasificatorios del Mundial en Sudamérica en dos días", señaló el máximo organismo del fútbol mundial en un comunicado.



Según la FIFA, la decisión conocida este domingo "confirma la legalidad de la decisión de FIFA y rechaza completamente los argumentos de LaLiga".



El máximo organismo del fútbol mundial afirmó que la ampliación de los periodos de partidos internacionales de septiembre y octubre fue tomada "por parte del organismo competente de la FIFA" y "tras consultar a todos los agentes relevantes".



Esta ampliación de dos días en las ventanas de septiembre y octubre fue acordada por el Consejo de la FIFA del pasado 7 de agosto de forma excepcional y solo para las selecciones sudamericanas, para compensar los partidos no disputados en marzo de 2021.



"Ahora esperamos que sean liberados los jugadores para los próximos clasificatorios al Mundial en Sudamérica de acuerdo con la decisión de FIFA, cuya legalidad y legitimidad ha sido reconocida en la decisión de hoy del TAS", añade el comunicado del máximo organismo del fútbol mundial.



Los clubes españoles agrupados en LaLiga acordaron el jueves no ceder a sus jugadores sudamericanos en esta ventana al considerar que esta ampliación afectaba a la integridad de su campeonato por no dar tiempo suficiente a muchos jugadores a volver a sus clubes, y el viernes decidieron presentar una apelación y pedir medidas cautelares al TAS, que este domingo las ha denegado.



Según la patronal de clubes españoles, el tribunal arbitral ha rechazado sus argumentos "sin motivación alguna", según un comunicado de LaLiga en el que la entidad anuncia que seguirá con los procedimientos judiciales en marcha.



No obstante, la organizadora del campeonato español ya ha modificado los horarios de los partidos de la cuarta jornada, la inmediatamente posterior al final de las convocatorias de selecciones, y pondrá a disposición de los clubes vuelos chárter para acelerar la llegada de sus futbolistas.