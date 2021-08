"Arriba campeón, que esto acá no se termina", el mensaje de la AFA para Messi

Cotilleo Deportivo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó este lunes un emotivo vídeo a Lionel Messi luego de que el Barcelona anunciara que el capitán de la selección argentina no seguirá jugando en el club catalán.



"Arriba campeón, que esto acá no se termina. Demostrale al mundo una vez más que no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida", dice la locución del vídeo, que comienza con el llanto de Messi durante la rueda de prensa de despedida del Barcelona.



En las sucesivas imágenes se lo ve celebrando goles con la camiseta argentina y con el equipo catalán.



"Arriba campeón, que al mejor del mundo también le pasa. Pasa que es argentino y parece increíble que nos pasen las cosas que pasan, pero lo más increíble de todo es que no hay una argentino capaz de dejarte en banda, vayas donde vayas", dice el locutor del vídeo.



El vídeo de casi dos minutos fue compartido por la AFA a través de sus redes sociales y replicado por el presidente del organismo, Claudio 'Chiqui' Tapia, quien escribió: "Se cierra una etapa. Comenzará otra. Nosotros estaremos siempre a tu lado, capitán".



"Arriba campeón, que hay un pueblo que te admira, que quiere verte feliz, que corre con vos, que llora con vos, que sueña con vos. Que sabe de memoria lo que te pasa, porque sabe lo que se siente cuando la vida te acorrala, cuando la suerte se hace esquiva, pero también sabe que no hay nadie mejor que vos para salir de esa esquina", dice el vídeo.



En las imágenes compartidas por la AFA se ve también a Messi celebrar la obtención de la reciente Copa América de Brasil.



"Arriba campeón, que esa leyenda argentina sigue viva porque le enseñás al mundo día tras día que el verdadero campeón es el campeón de la vida. Arriba, campeón", concluye el vídeo.