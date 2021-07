Diego Forlán ingresa en el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA

Cotilleo Deportivo

El uruguayo Diego Forlán, exjugador del Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Peñarol, entre otros, además de lucir en 113 ocasiones la elástica absoluta de su país, con la que logró el Balón de Oro en el a Copa del Mundo 2010, se ha convertido en nuevo embajador internacional del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, lo que para el exjugador le hace sentirse "muy honrado y orgulloso", además de estar "muy emocionado e ilusionado" en esta nueva misión.



"Me siento muy honrado y orgulloso de poder representar al hogar de la historia del fútbol mundial. Estoy muy emocionado e ilusionado con esta nueva misión. Ya hemos empezado a desarrollar ideas maravillosas. Están surgiendo proyectos nuevos, importantes y fascinantes, y estoy deseando empezar a trabajar en ellos, Asumir la responsabilidad de representar la herencia y la cultura del fútbol es algo muy relevante, algo con lo que me siento completamente identificado. Y poder utilizar mi voz para hacer llegar el Museo de la FIFA a un público más amplio me entusiasma y me emociona muchísimo. ¡Es un rol nuevo y fascinante para mí", comenta Forlán, que este lunes ha sido presentado en el cargo, según informa el máxximo organismo futbolístico.



Forlán, nacido en Montevideo, el 19 de mayo de 1979, hijo de exfutbolista y nieto de exseleccionador, colgó las botas en 2018, en el Kitchee SC, de Hong Kong, para iniciar una carrera como entrenador. En su palmarés quedan, entre otros, una seria de títulos como la Copa América, la Premier, la Liga Europea, la Supercopa o la extinta Copa Intertoto.



En la Copa América de 2011, celebrada en Argentina y en la que Uruguay se proclamó campeón, Forlán disputó su 79.º partido internacional, y batió así el récord que ostentaba desde 1986 el guardameta Rodolfo Rodríguez. En la Copa FIFA Confederaciones 2013, se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 100 partidos con la selección uruguaya, mientras que en la Copa Mundial de 2010, el ariete fue el máximo goleador ex aequo con cinco tantos —incluido el que fue elegido como el mejor del torneo— y ganó el Balón de Oro al mejor jugador.



Su misión, ahora, será la de contribuir a "salvaguardar y celebrar la rica herencia y cultura del fútbol en el ámbito global", se especifica en el comunicado de la FIFA.



"Parte de mi misión consistirá en entrevistar en exclusiva a otras Leyendas de la FIFA para hablar de sus recuerdos futbolísticos más preciados. Partiendo de esta idea, también estamos trabajando en el desarrollo de formatos de exposición totalmente novedosos para los aficionados al fútbol de todo el planeta", indica.



Entre los 'tesoros' del Museo de la FIFA, en Zurich, está ya la emblemática cinta del pelo que solía lució Forlán en sus partidos en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.



"Estamos encantados de recibir a Diego Forlán en el equipo del Museo de la FIFA en calidad de embajador internacional. Diego escribió páginas de la historia del fútbol. Es uno de esos rostros imborrables en la historia de la Copa del Mundo. No fue solo un gran futbolista que batió récords, ganó premios y jugó en distintas culturas futbolísticas en nueve países diferentes; también hemos descubierto que es una persona muy inteligente, atenta y sincera cuyo deseo es utilizar el fenómeno global y cultural del fútbol como herramienta para la responsabilidad y el cambio social. Es un gran fichaje y otro hito importante para nuestra organización. No podríamos haber encontrado a nadie mejor que él para este puesto", ha comentado Marco Fazzone, director ejecutivo del museo. EFE