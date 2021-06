Los deportistas baja por COVID-19 en Tokio podrán recibir medallas y diplomas

Cotilleo Deportivo

Los deportistas que den positivo por covid durante los Juegos Olímpicos de Tokio no serán descalificados, y recibirán el premio mínimo que habrían ganado en caso de haber seguido adelante.



Según explicó en una conferencia de prensa el director deportivo del COI, el neozelandés Kit McConnell, cada federación ha elaborado un plan para gestionar la readjudicación de plazas y premios en caso de que un participante sea baja por coronavirus.



El objetivo, dijo, es "mantener la integridad de la competición" y los sistemas de clasificación lo más parecidos posible a lo habitual.



Así, si un equipo no puede disputar una final por positivos en su plantilla se sustituirá por otro, pero aquel recibirá la medalla de plata.



"Y un equipo que no pudiera participar en las semifinales sería sustituido, si fuera posible, por el equipo con el que se enfrentó en los cuartos de final", puso como ejemplo.



En deportes individuales, las sustituciones serán más fáciles, admitió McConnell, en aquellos que se desarrollan a lo largo de muchas jornadas, tipo tenis, que en otros que se deciden en un solo día, como los distintos pesos de taewondo o judo



Los deportistas que no puedan tomar la salida en una prueba figurarán en la lista de resultados como DNS ('Did Not Start'), no como DSQ (descalificados).



Para cubrir las retiradas, se recurrirá "al mejor clasificado que sea elegible".



Se puede dar el caso, dijo el directivo, de que una prueba tenga múltiples medallistas: los que ganen la competición y los que la hubieran podido ganar en caso de haber participado.



"No estamos enterrando las normas de la competición, solo añadimos normas específicas ante la covid para que un deportista que ha llegado a un determinado punto de la competición, como una final, reciba la medalla o el diploma mínimo que habría recibido al participar", explicó.



"No creemos que sea justo quitarles eso después de todo lo que habrán pasado para llegar hasta esa fase de la competición", añadió. EFE