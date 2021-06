Los futbolistas húngaros no se arrodillarán como gesto contra el racismo

Cotilleo Deportivo

Martes 8| 10:18 am





Los futbolistas de la selección húngara no se arrodillarán antes del comienzo de los partidos como gesto contra el racismo, ya que lo consideran una protesta política, informó la Federación Húngara (MLSZ) poco antes del inicio de la Eurocopa.



"Los reglamentos de la UEFA y la FIFA no autorizan hacer política en las canchas y en los estadios, algo que la MLSZ no solo acepta sino que respalda", asegura el comunicado.



La Federación subraya que el respeto al otro es uno de los valores básicos del deporte y por eso lucha desde hace años contra todas las formas de odio con su campaña "El odio no está bien".



El comunicado no menciona la Eurocopa que comenzará el próximo 11 de junio con Budapest como una de las sedes.



Algunas selecciones, como Inglaterra y Bélgica, se arrodillaron en los amistosos previos a la Eurocopa, y también los árbitros hincaron la rodilla para expresar su rechazo al racismo.



En algunos casos, como en el amistoso que enfrentó recientemente a Inglaterra con Austria, el gesto fue imitado por los jugadores rivales, como el fichaje madridista David Alaba.



Hungría jugará en la Eurocopa en el grupo "F" que comparte con Alemania, Francia y Portugal. EFE