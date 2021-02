Deportistas rusos llevarán bandera Comité Olímpico Nacional en Tokio y Pekín

Cotilleo Deportivo

Viernes 19| 1:43 pm





Los deportistas rusos llevarán la bandera de su Comité Olímpico (COR) en los Juegos Olímpicos de Tokio y de Pekín debido al veto impuesto por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), informó este viernes el Comité Olímpico Internacional (COI) en un comunicado.



De acuerdo al documento, el nombre, el emblema, el uniforme y la bandera del equipo ruso tienen que ceñirse al uso del acrónimo COR, sin ninguna mención a la palabra "Rusia".



No obstante, la bandera del equipo olímpico ruso sí llevará los colores de la bandera nacional que está presente en el logo del COR, compuesto por cinco anillos olímpicos y unas llamas de color blanco, azul y rojo.



Al mismo tiempo, el COI aún no ha decidido qué tema musical podrá sustituir al himno ruso durante los próximos dos Juegos Olímpicos.



El presidente del COR, Stanislav Pozdniakov, comentó este viernes la decisión del Comité Olímpico Internacional al señalar que finalmente se ha alcanzado "claridad" en el tema relacionado con la participación de los deportistas rusos en los JJOO.



Pozdniakov, cuyas palabras recoge el servicio de prensa del COR, recordó que Rusia ha propuesto la canción patriótica "Katiusha" como sustituta del himno nacional.



El directivo señaló que en caso de su aprobación, el conocido tema podría usarse también en otras competiciones internacionales con la participación de deportistas rusos.



La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) propuso en diciembre de 2019 un veto de cuatro años a Rusia en todo acontecimiento olímpico o mundial por manipular la base de datos deportivos del laboratorio de Moscú.



Tras la apelación rusa, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo a la mitad las sanciones propuestas por la AMA a Rusia y prohibió a sus deportistas participar bajo su himno y su bandera en cualquier competición olímpica o campeonato del mundo durante dos años, hasta el 16 de diciembre de 2022.



Este periodo incluye los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2021, y los de invierno de Pekín, en febrero de 2022. Los deportistas rusos podrán participar en ellos como "independientes" y sin ninguno de los símbolos de su país.



En ese plazo Rusia tampoco podrá organizar en su territorio campeonatos del mundo.



La sanción no afecta a la Eurocopa de fútbol del año que viene -la ciudad rusa de San Petersburgo será sede con tres partidos de la primera fase y uno de los cuartos-, ya que sólo atañe a eventos mundiales y olímpicos, no continentales. EFE