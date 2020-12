Así es el rollo por William Guzmán: Lisandra Chirinos, Silvestre Dangond, Gabriel Soto y más

Cotilleo Deportivo

POR: WILLIAM GUZMAN P

OTRO CERTAMEN de belleza internacional sucumbe a los embates del COVID-19. Además de Miss Universo, Miss Mundo y Miss International, entre otros, ahora es el Reinado Internacional del Café que anuncia su cancelación. El rebrote del virus en Colombia obligó a suspender la que sería la edición número 63 del mencionado concurso, la cual se llevaría a cabo la primera semana del mes de enero próximo. El RIC es organizado por el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y se realiza dentro del marco de las ferias de la ciudad ubicada en la región cafetera montañosa del oeste del vecino país. Más de 20 muchachas, de distintas partes del mundo, se pelean la corona que Venezuela ha ganado en cuatro oportunidades: Jairam Navas (1998), Daira Lambis (1999), Ivana Vale (2013) y Maydeliana Díaz en 2016. La actual titular es la salvadoreña Yris Yazmine Guerra Rivera que se alzó con la tiara en enero de este año, tres meses antes de declararse la pandemia y el confinamiento mundial. Vale señalar que para la edición 2021, Lisandra Chrinos, que defendió la banda del estado Portuguesa en el Miss Venezuela 2020, sería la representación criolla.

LOS CANALES de TV replantearon sus mensajes navideños para no dejar de cumplir con la tradición decembrina y reafirmar que ante las desgracias no se debe perder la esperanza. Cada planta lo hizo a su manera, pero eso sí, respetando las medidas de bioseguridad impuestas durante todo el año para no poner en riesgo al personal artístico y técnico. Aplicando el “#Quédateencasa” las anclas y figuras representativas de los diversos programas, grabaron en su domicilio lo que pudieran interpretarse como “palabras de aliento” en este año tan difícil al cual le quedan diez días para que expire. Atrás quedaron aquellas producciones suntuosas, llenas de lujo y elegancia que le daban brillo a la pantalla para celebrar la navidad, y suponía una abierta competencia entre las plantas televisoras. RCTV y Venevisión lideraban el juego y mientras el canal de la Colina hacía derroche de glamour, el de Quinta Crespo nos brindaba mayor contenido, cuyo telón de fondo destacaba cualquier zona de nuestra hermosa geografía. Televen, Globovisión y Venezolana de Televisión (Aún no existía TVes) se sumaron con sus -También- atractivas propuestas. Todo eso quedó para la historia de la televisión nacional.

LA SITUACION artística de Silvestre Dangond en nuestro país sigue sin tener explicación. Siendo uno de los cantantes colombianos más populares y habiendo pegado numerosos temas en las radioemisoras locales, el público no termina de motivarse a verlo en vivo. En sus presentaciones en Caracas y el interior, ha fallado la convocatoria pues no han contado con la afluencia masiva que ha caracterizado a otros cantantes colombianos, como en sus buenos tiempos la tuvieron las de Carlos Vives, Nelson Velásquez, Jorge Celedón, Diomedez Díaz, etc. La agenda chucuta con la que el exponente del llamado “Vallenato nueva Ola” arranca el 2021, demuestra el poco interés de los empresarios por contratarlo. Dos ciudades apenas (Puerto la Cruz y Caracas, donde actuará el 29 y 30 de enero, respectivamente) conforman su tour “Las locuras mías”. Definitivamente, el mercado nacional ha sido un hueso duro de roer para el intérprete de “La colegiala” y “Cásate conmigo”. Así es el rollo.

DESDE MEXICO siguen llegando noticias sobre el estado de salud de Armando Manzanero, quien permanece hospitalizado en una clínica de la capital azteca tras haber contraído el Coronavirus. Un breve mensaje, difundido por su departamento de Prensa, señala que el prolífico cantautor yucateco está estable y ya le fueron retirados los tubos que facilitaban su oxigenación, lo cual aumentó el optimismo de los médicos que lo atienden y el de sus familiares cercanos, entre ellos su esposa Laura Elena Villa, encargada de informar a los medios sobre la evolución del respetado artista. “Está estable, gracias a Dios, pero aún no está claro donde pudo contagiarse”, dijo Villa, quien dio negativa en la prueba del Covid-19. Manzanero cumplió 85 años de edad el pasado 7 de diciembre y junto a Agustín Lara, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, es considerado uno de los compositores mexicanos de mayor influencia en el continente. Ha escrito más de 400 canciones, que han sido interpretadas por las voces más representativas de la canta romántica de habla hispana, y en su haber tiene el primer Grammy honorífico otorgado a un artista mexicano.

LA CARRERA de cualquier artista requiere del engranaje de un equipo de trabajo para el alcance de metas y proyectos. Y en tal sentido se orienta Masterpiece Talent, empresa multitasting que acumula la experiencia de expertos como management, logística y producción, relaciones públicas, artes gráficas, marketing, todo para el despegue de la carrera de figuras noveles y consolidación de los ya consagrados. “De manera individual hemos hecho proyectos para Chino y Nacho, Servando y Florentino, La Melodía Perfecta, Jonathan Moly, Gustavo Elis, Cauty, entre otros. En este momento estamos trabajando con talentos en Chile y Miami. Estamos seguros que el 2021 sumaremos más piezas talentosas a MasterPiece”, comenta Nando Rivero, encargado del management de Materpiece Talent.

EL NOMBRE de Gabriel Soto volvió a ser tendencia el pasado domingo 20, tras mencionársele como protagonista de un video cargado de erotismo. El clip dura un minuto, sin embargo, se pueden apreciar los tatuajes de brazo, pecho y cadera que lo delatan como la figura que aparece en las imágenes, que lo muestran “como Dios lo trajo al mundo”. El galán mexicano, al que vincularon sentimentalmente con Marjorie De Sousa, antes de haberse divorciado de la actriz Geraldine Bazán, no ha declarado sobre este nuevo escándalo. Y aún no se sabe si el video o videollamada fue dirigida a Irina Baeva, u otra persona que no dudó en filtrarlo en Internet.

ENROLLADISIMOS:

*Juan Carlos García, confirmó que su hijo Gabriel García tiene Coronavirus. El joven deportista se recupera para volver a las canchas.

*Ricky Martin, está orgulloso de que su hijo Matteo haya heredado su talento…pero no le gustaría que se dedicara a la carrera artística.

*Paulina Rubio atacó a su ex Nicolás Colate en una audiencia virtual que tuvieron en Miami. La pelea legal entre ambos es el cuento de nunca acabar.

*Niurka Marcos, la escandalosa vedete cubana, anda enrolladísima porque su ex pareja y coterráneo, el cantante Eduardo Antonio, se declaró gay y ahora anda con su novio para arriba y para abajo.

*El rapero 50 Cent arremetió contra una revista de entretenimiento norteamericana por vincularlo con un médico acusado de fraude. Quiere demandar

DESENROLLADOS:

*Scarlet Ortiz y Yul Burkle celebran sus 21 años de relación. Y entre ellos las cosas van cada vez mejor. Eso es ¡amor del bueno!

*Nelson El Prince se resolvió al caer artísticamente en las manos de Nacho, quien asumió su representación artística. El exBoys está feliz con la alianza.

*Chuchú Lares y su orquesta invitan a recibir el 2021 en las instalaciones del Círculo Militar. La rumba será ¡hasta el amanecer!

*Zac Efron asombró con su nuevo peinado “mini mullet” que exhibió en Australia. El actor se puso en las manos del estilista Attaboy Barbers

*Feliz navidad y un venturoso 2021 les desea el autor de esta columna. Gracias infinitas por leerme. Nos vemos en enero próximo. ¡Abrazo a todos!