VIDEO: Esposa de Omar Vizquel lo acusó de violencia doméstica

Este martes, 6 de octubre, se conoció a través de las redes sociales que la esposa de Omar Vizquel, Blanca Vizquel, denunció al expelotero venezolano por violencia doméstica y comunicó que se encuentra en proceso de divorcio.

A través del instagram live, Blanca Vizquel aseguró que "soy una mujer valiente, una mujer dueña de mi vida. Estoy más fuerte que nunca: mental, espiritual y físicamente. La violencia doméstica, la violencia física (de cualquier tipo) a hombres, mujeres y niños (...) no tiene explicación. Es inhumano. Nadie debe pasar por una situación como esa".

Además declaró que "nadie se merecer ser violentado y estoy en un proceso de divorcio donde el señor -en referencia a Omar Vizquel- pretende que yo me calle, es su petición, para no dañarle su carrera".

Adicionalmente, a las 4:00 pm de este martes en sus historias de su cuenta instagram precisó "(...) si ustedes piensan que esto fue mucho, no lo van a poder creer. Y a ti Omar Vizquel, que sé que me vas a ver, te digo no me voy a quedar callada, no me pudiste callar y jamás me callarás. Ahora estoy más fuerte que nunca sabiendo quien eres tú (...) tú no sabes quien soy yo".

Al momento de redactar la nota, aún no hay un pronunciamiento oficial del exgrandeliga, que es elegible para Cooperstown, salón de la fama de MLB.

VEA EL VIDEO: