Venezuela U12: Los chamos venezolanos llegan al país por todo lo alto tras el bronce en el Mundial

La selección venezolana de beisbol en la categoría U12 llegó al país este miércoles y en el aeropuerto Internacional de Maiquetía se llevaron una sorpresa al ser recibidos por una multitud de personas que los estaban esperando para celebrar lo realizado en el Mundial y traer la medalla de bronce.

Para cada uno de estos jóvenes, fue una experiencia que marcó sus vidas y fundamental para su desarrollo en el futuro próximo en el beisbol, pues ejecutaron memorables actuaciones ante las mejores selecciones del mundo.

Los criollos estaban alineados en el Grupo A, donde tenían que enfrentar a las selecciones de Australia, Japón, México, Alemania y China, Taipei, quedando en el segundo lugar de la tabla con un impresionante récord de 4 victorias y 1 sola derrota, en cuanto a estos enfrentamientos.

Estos resultados dieron frutos gracias al trabajo previo de su staff de trabajo y de su cuerpo técnico comandado por su manager Rafael Herdé, en conjunto con la Federación Venezolana de Beisbol, lograron adaptar todos los procedimientos para llevar a los mejores jugadores posibles a representar a su país.

“Sabíamos que teníamos un grupo fuerte, pero hicimos un trabajo de buscar talento, luego del premundial, nos enfocamos en reforzar en ese momento en una de las principales debilidades, que en este caso es el picheo, donde buscamos peloteros de diferentes academias, diferentes estados para conformar esta selección y hacer un team mejor que nos llevó al podio en este campeonato mundial”, explicó el dirigente de la selección venezolana.

Seguidamente, tenían que ejecutar de la mejor manera para cada uno de los duelos en la fase de grupos, tomando en consideración que cada rival tenían diferentes fortalezas y debilidades dentro del terreno de juego, tomando importancia cada decisión y orientación para los protagonistas.

“Había una reunión previa todas las noches, antes de cada juego y ahí nos sentábamos y analizábamos tanto los juegos que íbamos a realizar, como los peloteros, nuestros atletas, de quien podría comenzar el juego, quien podría arrancar en una posición específica, era fijar estrategias, porque era una serie corta”, apuntó.

En cada uno de los compromisos se pudo evidenciar la entrega, dedicación y compromiso de conseguir los mejores resultados para conseguir sus objetivos finales. Resaltando aún más su actuación, ya que terminaron con el tercer lugar y el reconocimiento de la medalla de bronce, a pesar de esto no fue lo que esperaban. Los nóveles toleteros no ocultaron su emoción por el hito que cumplieran en la isla de Taiwán. “Felices y molestos al mismo tiempo, queríamos llegar a la final”.

Sin embargo, lograron protagonizar hazañas históricas durante el campeonato, debido a sus registros tanto en la ofensiva como defensiva, como es el caso de Willy Rodríguez, quien fue el más destacado. En la primera presentación de Venezuela logró lanzar un no hitter ante el combinado mexicano. “Yo le doy gracias a mi cuerpo técnico por confiar en mí, a mis compañeros, a mi familia por el apoyo que me brindó y darle las gracias a Dios por la oportunidad que me dio”, sostuvo.

De igual forma, uno de los momentos más icónicos del conjunto criollo durante el torneo fue la participación de su compañero Francys Sandoval al abrir uno de los cotejos ante Australia y acreditarse la victoria, luego de una labor de cuatro episodios, cuatro imparables, una carrera permitida y ocho ponches en total.

Luego de este trabajo desde la lomita se convirtió en la primera atleta femenina en la historia en poder ganar un juego del Mundial de la categoría U12, siendo parte fundamental para la participación colectiva de cada uno de los muchachos que se encontraban en Taiwán, a lo que sus compañeros en lo colectivo, dejaron sus impresiones. “Fue buenísimo, estamos muy contentos por ella y todo lo consiguió y que sea la primera en hacer esto en un mundial”, remarcaron los peloteros criollos.

Sin duda alguna, los chamos venezolanos dejaron una huella imborrable dentro del mundial en su respectiva categoría, dejando en claro el talento que existe dentro de todo el beisbol menor y el nivel que puede dejar en los más grandes escenarios en lo que respecta a este deporte.