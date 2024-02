MLB: Este es el cambio de Philadelphia para extender la carrera de Bryce Harper a 40 años

Bryce Harper ya asimiló que su carrera tiene un cambio significativo en la MLB, al menos, si su deseo es permanecer con los Philadelphia Phillies hasta los 40 años de edad. Se trata de la transformación que está viviendo respecto a su posición en el diamante, en el que pasó de jugar en los jardines para ahora hacerlo definitivamente desde la primera base.

El propio Harper, con dos selecciones como el 'Jugador Más Valioso de la Liga Nacional' en su espalda, aceptó el ajuste sin chistar y ya está trabajando para encarrillar, a partir de esta temporada, sus estadísticas en la nueva posición, en la que empezó a desempeñarse en la campaña anterior, tras regresar a la acción después de una cirugía 'Tommy John' a la que tuvo que someterse.

"Quiero estar aquí por mucho tiempo y jugar hasta los 40 años es lo más importante para mí", expresó el jugador, que estaba acostumbrado a los jardines, después de 11 temporadas cubriendo esas zonas del terreno de juego. "Tuvimos una conversación bastante buena, Dombo y yo nos sentamos, él dijo que esto sería genial para nuestra organización, y yo dije, 'está bien'", agregó.

"Quería que supieran que estaba de acuerdo con cualquier cosa que quisieran hacer. Les dije que si me quieren en el jardín derecho, jugaré bien. Si me quieren en primera, jugaré en primera base, y creo que como colectivo dijeron que la primera base es donde me quieren, y yo respondí que está bien, haré todo lo que pueda para estar allí", apuntó Harper.

Harper apareció nuevamente para Philadelphia en la MLB cumpliendo una función de Bateador Designado, el 2 de mayo de 2023 y luego inició su pasantía en la primera base a partir del 21 de julio, cumpliendo esa misión hasta en 36 juegos, además, de 13 que registró en los playoffs. Por lo pronto, su contrato tiene todavía por cubrir siete años, en los que están pendientes $196 millones de dólares del vínculo que firmó por $330 millones