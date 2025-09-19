|1
|Entradas
|SF
|LAD
|6º
|Freddie Freeman pega sencillo con rodado fuerte a jardinero central Jung Hoo Lee. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra.
|0
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|H. Ramos LF
|2-0
|0
|0
|0
|.258
|R. Devers 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.253
|W. Adames SS
|1-0
|0
|0
|0
|.227
|M. Chapman 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.235
|B. Eldridge DH
|3-0
|0
|0
|0
|.000
|C. Schmitt 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.239
|J. Hoo Lee CF
|2-0
|0
|0
|0
|.261
|P. Bailey C
|2-1
|0
|0
|0
|.219
|D. Gilbert RF
|2-0
|0
|0
|0
|.213
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Logan Webb
|6.0
|1
|4
|4
|88-61
|3.28
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|3-1
|1
|0
|0
|.282
|M. Betts SS
|2-0
|0
|0
|0
|.260
|F. Freeman 1B
|3-1
|0
|0
|1
|.295
|M. Muncy 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.247
|T. Hernández RF
|3-0
|0
|0
|0
|.245
|M. Conforto LF
|2-0
|0
|0
|0
|.198
|A. Pages CF
|2-0
|0
|0
|0
|.277
|M. Rojas 2B
|2-1
|0
|0
|0
|.262
|B. Rortvedt C
|2-1
|1
|0
|0
|.167
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Yoshinobu Yamamoto
|5.1
|0
|1
|7
|108-60
|2.58
|Jack Dreyer
|0.2
|0
|0
|1
|11-6
|2.84
|Michael Kopech
|0.0
|0
|0
|0
|11-3
|1.69
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|1
|H
|4
|0
|HR
|0
|1
|TB
|5
|6
|DEB
|3
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|4
|K
|8
|61
|ST
|69
|4
|H
|1
|1
|BB
|8
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Giants
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|0
|1
|1
|Dodgers
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-
|-
|2
|4
|0
|Entradas
|SF
|LAD
|baja
|6º
|Freddie Freeman pega sencillo con rodado fuerte a jardinero central Jung Hoo Lee. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra.
|0
|2
