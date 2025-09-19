Play by Play

Play by Play

CLE 3
DET 1


SD 1
NYM 6


TOR 0
TB 4


ATH 5
BOS 3


SEA 2
KC 0


MIA 9
COL 7


CHC 0
CIN 1


NYY 7
BAL 0


LAA 2
MIL 5


SF 0
LAD 2
B: 4
S: 1
O: 0

SF
76-76 (.500)
0
Alta 7th 0 out
2

LAD
85-67 (.559)
Drew Gilbert

AL BATE

Drew Gilbert (RF)
2 - 0
Michael Kopech

LANZA

Michael Kopech
0.0 IP, 0 CL, 0 K, 11 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Patrick Bailey 2B: Jung Hoo Lee 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1
0 0 0 0 0 2 - - 2 4 0
Entradas SF LAD
Freddie Freeman pega sencillo con rodado fuerte a jardinero central Jung Hoo Lee. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra. 0 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
H. Ramos LF 2-0 0 0 0 .258
R. Devers 1B 3-0 0 0 0 .253
W. Adames SS 1-0 0 0 0 .227
M. Chapman 3B 1-0 0 0 0 .235
B. Eldridge DH 3-0 0 0 0 .000
C. Schmitt 2B 2-0 0 0 0 .239
J. Hoo Lee CF 2-0 0 0 0 .261
P. Bailey C 2-1 0 0 0 .219
D. Gilbert RF 2-0 0 0 0 .213




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Logan Webb 6.0 1 4 4 88-61 3.28
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 3-1 1 0 0 .282
M. Betts SS 2-0 0 0 0 .260
F. Freeman 1B 3-1 0 0 1 .295
M. Muncy 3B 3-0 0 0 0 .247
T. Hernández RF 3-0 0 0 0 .245
M. Conforto LF 2-0 0 0 0 .198
A. Pages CF 2-0 0 0 0 .277
M. Rojas 2B 2-1 0 0 0 .262
B. Rortvedt C 2-1 1 0 0 .167




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Yoshinobu Yamamoto 5.1 0 1 7 108-60 2.58
Jack Dreyer 0.2 0 0 1 11-6 2.84
Michael Kopech 0.0 0 0 0 11-3 1.69

San Francisco
LA Dodgers
1 H 4
0 HR 0
1 TB 5
6 DEB 3

San Francisco
LA Dodgers
4 K 8
61 ST 69
4 H 1
1 BB 8
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 85 67 .559 - W1
Padres 83 70 .542 2.5 L1
D-backs 77 76 .503 8.5 L1
Giants 76 76 .500 9.0 W1
Rockies 41 112 .268 44.5 L5
Probabilidad de ganar
73.8 %
7 parte alta
(B:0 S:0 O:0)

San Francisco 0 - 2 LA Dodgers
Visita al Montículo.
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Partly Cloudy, 76 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Ryan Wills
1era base: Lance Barksdale
2da base: Will Little
3era base: Ryan Additon
Ver más

