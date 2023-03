Martín Pérez: "Mañana va a ser un juego muy interesante"

Clásico Mundial

Stefano Malavé 10/03/2023 7:16 pm

Stefano Malavé Macri. Twitter: @StefanoMalaveM

Venezuela debutará este sábado en el Clásico Mundial de Beisbol contra la selección de República Dominicana en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami en lo que podría ser el duelo más complicado para los sudamericanos en el Grupo D.

Es por esto que el manager Omar López ha decidido contar con los servicios del lanzador zurdo Martín Pérez, quien logró una efectividad de 2.89 y un récord de doce victorias y ocho reveses la pasada campaña con los Rangers de Texas.

"Estamos preparados y hay que seguir preparándonos. Yo pienso que lo que hice también en la temporada muerta y el Spring Training me ha ayudado, pero mañana va a ser un juego muy interesante, así que hay que hacer nuestro trabajo para, al final de la noche, ganar el juego", declaró el serpentinero en rueda de prensa.

Pérez también afirmó que enfrentar a Dominicana es "un gran reto" para cualquier equipo y, por supuesto, para él también. Sin embargo, considera no contar con presión alguna y ha tratado de mantener un equilibrio en sus emociones, cosa que considera fundamental: "yo me siento bien, me siento tranquilo y confío en mi repertorio".

Pérez también ha declarado que Miguel Cabrera ha sido un gran líder para el equipo y ha ayudado a varias de las piezas del roster a prepararse de la mejor manera ante el gran desafío que tendrá el combinado venezolano.