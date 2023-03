Clásico Mundial de Beisbol: Cuba respira tras derrotar con autoridad a Panamá

La Selección de Cuba tomar un respiro en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 y consigue su primer triunfo tras derrotar 13-4 a Panamá. El equipo cubano venía de dos derrotas en su primeras presentaciones.

Los cubanos anotaron carreras en el primer y segundo inning, pero Panamá tuvo un rally de cuatro carreras que los puso al frente de manera momentánea. Sin embargo, los antillanos pudieron nuevamente colocarse al frente con cuatro anotaciones en el sexto episodio.

Team Cuba is on the board first against Panama! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/C0A4MIejqJ

Team Cuba is pouring it on with 9 runs in the last two innings! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/e3DGVjYsiS