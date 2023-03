Clásico Mundial de Beisbol: República Checa hace historia con triunfo en su debut ante China

República Checa dio la gran sorpresa en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2023, esto tras vencer 8-5 a China en su debut en el evento. El equipo de Europa consiguió este triunfo viniendo de atrás y de esa manera hace historia en su primer encuentro en este torneo.

Los checos iniciaron ganando con dos carreras en el primer inning y una en el tercero, pero el equipo chino fue descontando hasta ponerse al frente en la pizarra. Sin embargo, los debutantes no se rindieron y lograron remontar para dar la estocada.

Martin Muzik sacudió un jonrón de tres carreras en la parte alta de la novena entrada y República Checa marcó el camino para derrotar a China por 8-5 en su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol en la historia de su país.

CZECH MATE. 🇨🇿💪



Team Czech Republic launches a 3-run shot to reclaim the lead!



📺: WBC on @Tubi pic.twitter.com/cO4R3Rld5b