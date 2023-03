Miguel Cabrera elogia la grandeza de José Altuve tras la victoria de Venezuela

Redacción Meridiano

Se espera que Altuve sea titular indiscutible en su segunda participación en Clásicos Mundiales, algo que Miguel Cabrera no tiene garantizado en su quinta participación en citas internacionales con la camiseta de Venezuela.

En el segundo encuentro preparatorio, Miguel Cabrera se quedó con los suplentes en el dogout, donde se le observó bromeando y compartiendo con los fanáticos; pero el indiscutible líder del equipo criollo no desaprovechó la oportunidad de elogiar a José Altuve en sus redes sociales: "El verdadero extraterrestre", esas fueron las palabras que el ídolo de Detroit le dedicó al actual campeón de la Serie Mundial.

Lo que Altuve demostró contra los Mets no es una simple casualidad, el venezolano terminó la temporada 2022 como el jugador con más jonrones en las primeras entradas de los partidos, y al ser primer bate, esto significa que muchas veces el "Astroboy" abrió el marcador con un batazo grande en el primer turno de varios encuentros.

Venezuela llegará con un paso perfecto al Clásico Mundial de Beisbol 2023 tras derrotar a los Astros de Houston y a los Mets de Nueva York en sus dos compromisos de preparación, el segunda base José Altuve se robó el show frente a los neoyorquinos tras conectar dos cuadrangulares en sus dos primeros lanzamientos del juego, algo que Miguel Cabrera no dejó pasar por debajo de la mesa al finalizar el jeugo.

Two pitches. Two home runs for José Altuve. pic.twitter.com/WjnhYK6QnS