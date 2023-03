¿Cómo se obtiene un seguro para el Clásico Mundial de Béisbol?

Cabrera estuvo a punto de no jugar el World Baseball Classic 2023 por no tener un seguro / Foto ESPN

Frederlin Castro 10/03/2023 10:30 am

Frederlin Castro

El Clásico Mundial de Beisbol es un a oportunidad enorme para muchos jugadores de representar a su país en un torneo de talla mundial. Pero muchos según su historial de lesiones, se encuentran con muchas trabas impuestas por sus clubes. Una de ellas es el seguro.

¿Cómo funciona este seguro?

Este acuerdo en particular cubre a los jugadores que figuran en las listas de 40 jugadores de la MLB. Otras ligas que tienen jugadores en el torneo no están incluidos. Los agentes libres no necesitan seguro porque no están en una lista de la MLB.

Se negocia una prima según lo que establece MLB, para cubrir a cada jugador. Un suscriptor revisa el historial médico de cada jugador. Los jugadores se clasifican en dos categorías: asegurables o no asegurables.

Según una persona conocedora de la situación, los jugadores pueden dejar de ser asegurables por "cuatro o cinco" razones. Una de ellas es que el jugador tenga una "enfermedad crónica" basada en su historial de lesiones. Otra es que el jugador haya pasado un tiempo considerable en la lista de lesionados la temporada anterior o que haya terminado la temporada anterior en la lista de lesionados.

Por ejemplo, Clayton Kershaw y Miguel Cabrera entran en la categoría de "crónicos".