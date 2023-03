Funcionario de MLB revela datos sobre el riesgo de lesiones en el Clásico Mundial de Beisbol

Frederlin Castro

La Major League Baseball ha recopilado datos sobre lesiones de las cuatro primeras ediciones del World Baseball Classic, según un funcionario de la liga. Los datos no están a disposición del público, pero el funcionario sostuvo en una entrevista con Los Ángeles Time "no hay correlación entre lesionarse y jugar en el Clásico Mundial". A la MLB también le conviene decir eso sin compartir los datos.

Un estudio realizado por la Universidad de Washington en 2017, días después de la conclusión del anterior Clásico Mundial de Beisbol, determinó que los participantes en el torneo se perdieron una media de 2.35 días más por lesión después del evento más reciente. Para los lanzadores, fue un aumento de 4.07 días. Los jugadores de posición perdieron menos de un día más.

Vladimir Guerrero Jr. will no longer play in the World Baseball Classic due to his right knee injury.



per @longleysunsport pic.twitter.com/PculSZ1GGS