MLB: ¿Lanzará José Alvarado este año con los Tiburones de La Guaira? (+Video)

El venezolano de los Filis de Filadelfia, José Alvarado fue uno de los mejores lanzadores en la pasada temporada de las Grandes Ligas, siendo pieza clave para su novena siempre venía a trabajar desde el montículo y es una de las principales figuras de los Tiburones de La Guaira que verán acción esta campaña en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La última vez que vio acción en Venezuela fue en la campaña 2016-2017 con una efectividad de 1.93, un total de 13 abanicados en 9.1 entradas labor.

Alvarado hizo acto de presencia en el estadio Universitario con una camisa de los escualos para realizar el lanzamiento inicial del compromiso ante los Navegantes de Magallanes, además comentó para Meridiano las posibilidades de poder jugar este año a lo cual dejó ver una gran emoción.

"De verdad que para mi significa mucho estar de nuevo aquí, todo se lo debo a ellos (Tiburones), hubo un inconveniente cuando estaba en Ligas Menores con Tampa Bay, me suspendieron y fue cuando Tiburones me lo dio todo, me dio la oportunidad y allí comenzó un nuevo Alvarado", comentó el estelar pitcher de los Filis de Filadelfia estuvo presente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Además, dejo muy claro que vestir la camiseta de los Tiburones después de tanto tiempo es un honor.

"Me siento super contento de vestir nuevamente esta camiseta que para mi significa mucho, estamos trabajando para buscar eso que queremos todos los guaireños (el título en la LVBP)", continuó Alvarado.

Por otra parte, enfatizó que espera y sea en diciembre su posible inclusión al roster de los salados.

"Soy una perdona que me la paso entrenando, estoy haciendo unas diligencias, no tengo fecha porque es un proceso pero espero que sea en diciembre" finalizó Alvarado.

Este año en MLB dejó una efectividad de 1.74, salvó 10 juegos y ponchó a 64 rivales todo esto en 41.1 episodios de labor.