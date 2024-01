LVBP: ¡No estaba en sus planes! ¿Cómo convencieron Yermín Mercedes de venir con Tigres? (+Entrevista)

Este sábado, el conjunto de los Tigres de Aragua consiguió su anhelado pase a la postemporada de la zafra 2023-2024 y uno de los que aportó a ese triunfo ante las Águilas del Zulia en el duelo del comodín, fue el recién llegado Yermín Mercedes, quien declaró a los medios después de la clasificación felina.

Lo primero que destacó fue la buena recepción de la afición criolla. "Contento con el recibimiento del equipo, también el de la fanaticada". Posteriormente, expresó su emoción por el pase al Round Robin y dejo claro que la meta de esta franquicia es el campeonato.

El dominicano ha jugado los dos choques del comodín y sobre el nivel que ha visto de la pelota criolla, emitió su perspectiva. "Esta es una Liga buena, el pitcheo está bueno y los muchachos hacen el trabajo. Ahora viene una nueva etapa dónde debemos estar más enfocados y vamos a hacer el trabajo", terminó en referencia al equipo.

"Realmente yo no esperaba eso, cuando el presidente (Víctor Zambrano) se puso en contacto conmigo yo le dije: 'no puedo en este momento', pero él me dijo que me necesitaba de emergencia porque están en dos juegos cruciales y clasificaban al playoffs con una victoria", destacó Mercedes, exgrandeliga que llegó en un momento decisivo, para el conjunto felino y en una etapa difícil del año.