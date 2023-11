LVBP: Conoce las impresiones de Elieser Hernández sobre el reloj de lanzamiento (+Video)

La organización de los Tiburones de la Guaira sigue en la búsqueda de posicionarse en lo más alto de la tabla de posiciones, en lo que será su principal objetivo de esta séptima y próxima semana de campeonato, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Los dirigidos por Edgardo Alfonso, tienen la necesidad de buscar sus mejores rendimientos dentro del terreno de juego, tanto en la parte ofensiva como defensiva, pero en especial en lo que respecta al pitcheo en lo general, siendo uno de los puntos a tomar en cuenta para estos próximos días.

Por esta razón, se encuentran sumando a diversos figuras al cuerpo de lanzadores, con la finalidad de mantener los juegos a su favor o darle la oportunidad a sus compañeros de fabricar las carreras necesarias que los mantengan en pelea constantemente.

Tomando esto en cuenta, el abridor criollo, Elieser Hernández, habló en exclusiva para Meridiano, sobre estas nuevas piezas que están en el roster. “Este es el plan, seguir compitiendo y quedar campeón, ese es nuestro objetivo. "Me he sentido bien, voy mejorando y eso es lo que más me interesa de lo que estoy haciendo”, declaró.

De igual forma, tiene claro que todos los peloteros que se encuentran activos en estos momentos, tienen una responsabilidad de conseguir lo mejor para el equipo. “Ser profesional y respetándose a todo y siempre te vas respeto con eso”, afirmó.

Asimismo, dejó su opinión acerca de los nuevos métodos que está utilizando la liga en cuanto al reloj de tiempo para cada uno de los lanzadores y bateadores. “Bastante bien, ya creo que es parte de nosotros, creo que a los que si no los han tratado les va a costar un poco, porque a mí al principio me costó, pero te adaptas”, aclaró.

Finalmente, pudo hablar sobre su situación en la Major League Baseball, donde espera recibir una nueva oportunidad con una organización, tras su paso por la liga menores de los Mets de Nueva York. “Hay varios equipos, solo estamos esperando que se dé”, finalizó.

En lo que va de zafra, tiene un total de tres juegos, 11 entradas de labor, 13 imparables, ocho carreras permitidas, siete boletos, nueve ponches y una efectividad de 6.55