LVBP: Cardenales de Lara quiere el nido seguro y toma esta decisión sobre Henry Blanco

Cardenales de Lara luego de lograr su séptimo título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y terminara la temporada en el cuarto lugar de la Serie del Caribe, Mexicali 2025, la dirigencia crepuscular ya piensa en la campaña 2025-26.

Este viernes se dio a conocer que Cardenales habría ratificado por tercera campaña seguida al mánager Henry Blanco, quien logró llevar al equipo a dos finales consecutivas de la LVBP.

Blanco, ahora tendrán la dura misión de lograr el tercer bicampeonato del conjunto larense, algo que la novena no logró en las temporadas de 1997-98 y 1998-99, luego en 2018-19 y 2019-20. La información de su continuidad la dio a conocer de forma extraoficial el medio de comunicación Diamante 23, en su cuenta de la red social Instagram, hasta el momento, Cardenales ni el mánager se han pronunciado sobre el tema.

Temporada de Cardenales

Cardenales esta temporada dejó marca de 33 triunfos y 23 derrotas en la ronda regular, luego en el Round Robin (semifinal del torneo) logró avanzar de primero con récord de 11-5, luego se midió a los Bravos de Margarita por título de la LVBP.

En una final épica, Lara pudo remontar la serie desde un 0-2 para luego ganar tres partidos seguidos en Nueva Esparta lo que le permitió a Lara volver a su estadio, el Antonio Herrera Gutiérrez de la ciudad de Barquisimeto, para un sexto partido y alzar el título.

Venezuela en la Serie del Caribe

Cardenales de Lara comenzó la defensa del título como representante de Venezuela con dos derrotas en la ronda del todos contra todos. Primero cayó 2-0 ante República Dominicana y luego 2-1 frente a México. En el tercer juego, la novena larense se recuperó y venció a Puerto Rico 10-5 y luego le pegó un nocaut a Japón de 10-0 en el cuarto partido para avanzar la siguiente ronda.

En semifinales vendió de manera difícil la derrota ante República Dominicana 5-4 en 11 entradas. El conjunto venezolano terminó su presentación en el torneo caribeño perdiendo ante Puerto Rico 7-4 en el partido por el tercer lugar.

Cardenales dejó récord de 2-4. Recordemos que Tiburones de La Guaira es el actual campeón de la región hasta este 7 de febrero.

"Tuvimos la oportunidad de ganar, pero no pudimos batear con corredores en posición de anotar. Fue un gran partido el de hoy ante los Leones, todo el mérito para ellos que jugaron mejor que nosotros", señaló el excácher venezolano luego de la eliminación.