LVBP: Así vive el grandeliga Oswaldo Cabrera su último duelo en esta campaña (+entrevista)

Maracay- Este sábado el conjunto de los Tiburones de La Guaira continuó su positiva semana, tras vencer 4-1 a Tigres de Aragua, no obstante, este triunfo tiene un sabor agridulce, para los litoralenses.

El grandeliga Oswaldo Cabrera se fue de 4-1 con un triple, en lo que fue su último encuentro en esta campaña regular de la pelota criolla, de acuerdo al permiso que le dio su organización en la MLB, Yankees de Nueva York.

Posterior a este compromiso, pudimos conversar con el utility escualo. "Un momento de muchas emociones encontradas, pero contento de haber cumplido mi sueño de jugar en la liga venezolana", comentó Cabrera sobre cómo vivió este desafío, sabiendo que probablemente no volverá al equipo, al menos en la ronda regular.

Asimismo, pudo decir que a él le gustaría regresar a finales de diciembre a la novena litoralense, no obstante, los "Mulos del Bronx" son los que tienen la última palabra y no ha obtenido respuesta al respecto, todavía.

"Estoy satisfecho de todo el trabajo que hice, en algunos momentos no me salieron las cosas como yo quería, pero allí influyó el factor suerte" indicó acerca de su evaluación personal sobre su participación en este torneo. A esto añadió, "Vine acá a reencontrarme con ese juego que caracteriza a Oswaldo Cabrera y me siento muy contento de haberlo conseguido".

En lo que se puede catalogar como la despedida del bigleaguer en esta 2023-2024, se enfrentó nada más y nada menos que por primera vez a su hermano, Leobaldo Cabrera y en referencia a eso, Oswaldo lo describió como otro sueño.

"Cumplimos el sueño de jugar juntos, ahora logramos otro sueño que fue jugar en contra, Para nosotros es un orgullo vernos la cara el uno al otro en el terreno de juego", manifestó el grandeliga.

"Gracias por todo el amor, gracias por todo el cariño que me han regalado en lo que ha sido mi corta carrera en las Grandes Ligas y aquí en Venezuela", concluyó el utility con motivo a enviar un mensaje a la fanaticada del beisbol venezolano.