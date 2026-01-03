LVBP: Así se jugará la segunda jornada del Round Robin 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se disputará la Jornada 2 del Round Robin de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Por ahora, salvo comunicado oficial de la liga (por lo sucedido en la madrugada en Caracas) se llevarán a cabo dos encuentros con el debut de Bravos de Margarita.

Hoy se jugará Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes y Águila del Zulia vs Bravos de Margarita. Tanto Caribes y Navegantes cayeron derrotas en la primera jornada, por lo que buscarán vencer para evitar estar en el sótano de la clasificación.

Águilas por otra parte venció 4-3 al Magallanes en extra inning para sumar la primera victoria de la postemporada. Ahora visitarán a Bravos para confirmar su primera victoria del Round Robin; además de afianzarse en la cima de la clasificación ante un equipo que quiere dar la sorpresa.

Jackson Chourio comenzó encendido el Round Robin 2025-26

Jackson Chourio el pelotero de Cerveceros de Milwaukee que defiende los colores de Águilas del Zulia comenzó imparable el Round Robin. En su primer juego contra Navegantes del Magallanes alcanzó a mostrar todo su talento con 4 hits en 5 turnos, dejando una imagen superlativa.

Chourio contra el Magallanes registró: 5 turnos, 3 anotadas, 4 hits, 1 jonrón, 1 impulsada, .800 promedio, 2.400 de OPS. Un nivel superlativo para liderar el triunfo del equipo y mantener la condición de candidato a un equipo zuliano que poco a poco tiene más opciones de llegar a la Final.

Clasificación del Round Robin 2025-26 en la LVBP