LVBP: ¿Aceptaría Yasiel Puig jugar con los Leones del Caracas?

Uno de los importados que más revuelo ha causado en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional durante los últimos años, es el cubano Yasiel Puig. El antiguo grandesligas, que supo brillar en Las Mayores con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, vino a Venezuela a vestir la camiseta de Tiburones de La Guaira, y los resultados no podrían haber sido más positivos.

En su primera campaña, la 2023/24, el jardinero cubano destrozó la Liga, al batear para .418/.518/.846/1.364, con 10 cuadrangulares y 23 carreras remolcadas, todo en tan solo 25 juegos de acción. En la postemporada fue clave para que Tiburones obtuviera su primer título en casi 40 años, y luego también formó parte del roster que conquistó el primer título del Caribe en la historia de los litoralenses.

Con tantos momentos importantes, Yasiel Puig se ganó para siempre el cariño de la fanaticada guairista. Sin embargo, en una entrevista para Destino Sport, el antiguo big leaguer respondió una duda "peligrosa" para su legado en Tiburones: ¿Estaría dispuesto a jugar en el máximo rival de La Guaira?

¿Jugaría Yasiel Puig en Leones del Caracas?

En la anteriormente mencionada entrevista, Yasiel Puig habló sobre la importancia que tuvo en su carrera su paso por La Guaira, etapa que recuerda con un enorme cariño. "Cuando llegué el equipo estaba jugando bien, pero logré añadirle más sazón a lo que ya estaban haciendo Acuña, Maikel García, Wilson García. Fuimos campeones y fue increíble ese momento", explicó.

Además, el antiguo jardinero de los Dodgers resaltó el cariño que la afición le mostró, y que le hace tomar una postura clara con respecto a la posibilidad de uniformarse con el máximo rival de La Guaira. "Me convertí como en un ídolo para las personas de La Guaira. No podría ir a Venezuela y jugar con los Leones del Caracas, porque me mataría la gente de La Guaira", resaltó.

Eso sí, Yasiel Puig dejó bien en claro que no le cierra las puertas a vestir otro uniforme. "Lo mío es jugar, sea con el equipo que sea", concluyó.