Luis Sojo sabe que Tiburones de La Guaira tiene una misión esta temporada: "Hoy comienza la final para nosotros"

Estadio Universitario de Caracas.- Tiburones de La Guaira fue el primer equipo que aseguró su pase a la Gran Final de la temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, luego de haber sumado su décima victoria en 11 compromisos en el Round Robin. El inicio de cinco victorias en fila los dejó en el primer lugar de la tabla de clasificación y los separó del resto de equipos que buscan el otro boleto a la serie por el campeonato.

Sin embargo, ese décimo triunfo le permitió al mánager Ozzie Guillén poder descansar a sus principales piezas y resguardarlas en estos últimos encuentros de la postemporada para evitar cualquier tipo de problema físico que pueda afectarlos antes de la final que empieza este martes en la casa de Tiburones, pese a que aún no conocen a su rival para esta instancia.

Para el encuentro ante Leones del Caracas, Guillén vuelve a contar con nombres como Maikel García, Wilson García, Brayan Rocchio y Luis Torrens para iniciar lo que será la preparación para disputar la segunda final consecutiva del conjunto litoralense en la pelota venezolana. Ante esto, Luis Sojo, gerente deportivo de Tiburones, habló sobre el disminución de la carga física a las principales piezas del conjunto para afrontar la etapa final de la campaña.

La final empieza hoy

Sojo destacó que es importante el descanso antes de la Gran Final, pero todos los peloteros siempre van a querer estar activos, por lo que a veces es difícil hacerlo. "Ningún pelotero te va a decir 'dame el día libre', pero uno como mánager y técnico sabe qué hay peloteros que piden el día libre a gritos, pero la vergüenza deportiva nunca te va a llevar a ti a decir “dame el día libre” y eso es lo que ha venido pasando", dijo.

"Que la intensidad bajó después que clasificamos… ustedes han visto los resultados, pero eso también te da un respiro y cómo decir esa parte, esa fortaleza mental es tan necesaria porque el desgaste mental y físico es fuerte", expresó el gerente deportivo sobre las decisiones de Guillén en los últimos compromisos.

Además, comentó que haber clasificado temprano les permite descansar en la parte física y en la mental. "No me quiero imaginar ese juego de Lara anoche. No sé cuántos pitchers lanzaron, el Caracas día a día, esa parte mental influye muchísimo", expresó Sojo e hizo referencia a la situación que atraviesan los melenudos y Cardenales de Lara sobre esta parte final del Round Robin.

"Nosotros estamos en una situación relativamente cómoda pero no podemos confiarnos", aseveró el gerente sobre la situación actual del equipo que se encuentra a la espera del equipo que los acompañara en la Gran Final que empieza esta próxima semana en la casa de los escualos.

"Hoy se hizo un meeting muy muy interesante donde hoy comienza la final para nosotros, para llegar el martes con esa mentalidad fuerte y lograr ese objetivo que son 4 victorias", puntualizó Sojo sobre la mentalidad del equipo antes de enfrentarse a los melenudos, en un choque que puede significar el fin de la zafra 2023-24 para los dirigidos por José Alguacil.