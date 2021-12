Más de 20 beisbolistas siguen sin contrato por paro patronal en las Grandes Ligas

Lo cierto es que habrá que esperar un desenlace y que no haya riesgo de que los entrenamientos de p

Son días duros para los amantes de las transacciones en Grandes Ligas. El 2 de diciembre no se llegó a un acuerdo entre el Sindicato de Peloteros y la Major League Baseball para renovar el contrato colectivo, situación que supuso que las firmas de agentes libres, muchos de ellos codiciados por los grandes conjuntos, se detuvieran en seco.

Carlos Correa, Carlos Rodón, Freddie Freeman, Clayton Kershaw, Eddie Rosario o Anthony Rizzo son algunos de los más de 20 grandes nombres que aún buscan estampar su rúbrica con una organización, mientras por un ente entre las dos partes para que lleguen a buen puerto.

Aún no existe claridad en cuanto a la fecha en la cual podrían reunirse nuevamente Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, y el Sindicato de la Asociación de Peloteros para poder barajar opciones que puedan destrabar una situación complicada, en la cual los más afectados son los peloteros que buscan nuevos contratos.

Tony Clark, presidente de la Asociación de Peloteros, declaró hace unos días que Rob Manfred “debería dedicarse más a las horas para negociar con el sindicato y no en la misiva a los fanáticos", con referencia a unas declaraciones que dio el comisionado, quien decía que la extensión de la agencia libre y el arbitraje salarial afectaría los equipos con menos recursos.

En diciembre es cuando más noticias había de las nuevas firmas. Sin ir más lejos, en 2018 se produjo la llegada de Wilson Ramos a los Mets o el acuerdo de Jesús Aguilar con los Marlins.

Hace días se comentaba que la MLB prefería un paro patronal que una huelga en mitad de la temporada, porque los antecedentes no son alentadores cuando una cosa así ocurre. En 1994 se produjo, y al no existir acuerdo se tuvo que suspender la campaña. Algo que no quiere que se repita ahora.

Ligas invernales y Boletas al Salón de la Fama

Según el periodista Enrique Rojas, la orden de Grandes Ligas hacia los coaches y personal de MLB que ven acción en las ligas invernales (como es el caso de la LVBP) es que no puede haber conversaciones entre el personal sobre el contrato colectivo o hacer algún tipo de declaración al respecto. Por eso de cuidar la privacidad y la confidencialidad que en estos casos se maneja.

En el entorno de la Gran Carpa solo es noticia la revelación de las boletas a Cooperstown, en la cual los venezolanos Omar Vizquel y Bob Abreu aparecen por ahora en tres y dos papeletas respectivamente; para un 30% y 20% del total de cronistas que han sufragado hasta ahora.

Lo cierto es que habrá que esperar un desenlace y que no haya riesgo de que los entrenamientos de primavera, previstos a arrancar el 16 de febrero, y la apertura de la temporada regular el 31 de marzo, no corran riesgo de aplazarse.