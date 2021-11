Shohei Ohtani gana el Jugador Más Valioso de Liga Americana

Por: ESPN

El japonés Shohei Ohtani, el pelotero de dos vías más importante de Grandes Ligas en un siglo, ganó el premio Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en el 2021, informó el jueves la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Ohtani, de 27 años, lideró a todos los jugadores del béisbol con 9.1 WAR debido a su inigualable capacidad de batear y lanzar de manera estelar. El jardinero de los Los Angeles Angels es el segundo japonés que recibe el premio MVP. Ichiro Suzuki lo conquistó en el 2001, cuando también fue el Novato del Año con los Seattle Mariners.

Lea también: ¿Quiénes merecen el MVP?

Como bateador zurdo, Ohtani pegó 46 jonrones, se robó 26 bases y tuvo 103 carreras anotadas y 100 impulsadas. Estableció el récord de jonrones para un japonés en una temporada y se quedó a un cuadrangular de empatar la marca para los Angels (Troy Glaus, con 47 en el 2000). Apenas otros cinco bateadores combinaron temporadas de 45 jonrones y 25 robos en la historia de las ligas mayores.

Como lanzador abridor, el derecho tuvo marca de 9-2, efectividad de 3.18 y 156 ponches en 130.0 innings en 23 aperturas. Ohtani (46 jonrones, 23 salidas y 156 ponches) es el primer jugador de la historia con al menos 30 jonrones, 10 salidas y 100 ponches.

The only way to close out a historic season.



Shohei Ohtani is your unanimous 2021 American League MVP. pic.twitter.com/zlw5aGr68k