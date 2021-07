Liga Mayor de Beisbol realiza su segundo draft (+TUITS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Este viernes la Liga Mayor de Beisbol ha llevado a cabo su segundo draft para elegir los nuevos jugadores que pasan a engrosar las filas de los seis equipos: Marineros de Carabobo, Senadores de Caracas, Guerreros de Caracas, Lanceros de La Guaira, Samanes de Aragua y Líderes de Miranda, este fue el orden de escogencias.

En este sentido, durante la primera ronda Marineros se decantó por los servicios de Luis Martínez; Senadores tomó a Wilfredo Giménez; Guerreros a Eugenio Palma; Jesús Graterol fue seleccionado por Lanceros; Samanes sumó a Félix Carvallo y Líderes a Raúl Rivas.

A diferencia del primer draft, donde a partir de la segunda ronda se invertían el orden de las escogencias y viceversa de cara a la tercera, en esta oportunidad se mantuvo la secuencia de arranque.

Así en durante las segundas selecciones Marineros añadió a José Flores; Senadores a Eduardo Paredes; Guerreros incluyó a Luis Álvarez; Lanceros a Anthony Concepción; Samanes contará con Eduardo Sosa mientras Líderes a Luis Domoromo.

Para la tercera ronda el lanzador José Martínez se une a Marineros; el veterano inicialista Luis Jiménez estará con Senadores; Guerreros suma a Werner Leal; Lanceros se hace de los servicios del infielder Evertluis Lozada; Samanes añade al receptor Alfredo González y Líderes incorporó al escopetero David Ramos.

Del mismo modo el pitcher Luis Rico se pondrá el uniforme de Marineros; el monticulista Dédgar Jiménez el de Senadores; Guerreros escogió al jardinero Fernando Kelly; Lanceros al lanzador Héctor Mayora; Samanes contará con las serpentinas de Elvis Escobar y Líderes con el catcher Tomás Morales.

Durante la quinta ronda Marineros sumó al lanzador Danny Hernández; Senadores al infielder Christian Pedroza; Guerreros contará con José Salas; el pitcher Eliardo Cabrera hará lo propio con Lanceros; Samanes tendrá al máscara Gersel Pitre y el infielder Leisman Acosta será de Líderes.

El resto de las escogencias quedaron de esta manera:

¡Sexta Ronda! 📋 1.- Marineros: Jhoan Quijada - LD 2.- Senadores: Will Changarotty- LD 3.- Guerreros: José Conocoima - LD 4.- Lanceros: Ángel Medina - SS 5.- Samanes: Yender Cáramo - LD 6.- Líderes: Alvin Herrera - LD #Draft2021 #LMBP 🖥 https://t.co/Bf0crFIP6p pic.twitter.com/JUGkyVzpKP

¡Séptima Ronda! 📋 1.- Marineros: Wilkerman Ramírez - LD 2.- Senadores: Edgmer Escalona - LD 3.- Guerreros: Samir Vivas - LD 4.- Lanceros: Julio Machado - INF 5.- Samanes: José García - INF 6.- Líderes: Carlos Duran - OF #Draft2021 #LMBP 🖥 https://t.co/Bf0crFIP6p pic.twitter.com/DeKVZnVmfh

¡Octava Ronda! 📋 1.- Marineros: Jerry Saitz - C 2.- Senadores: Elis Jiménez - LD 3.- Guerreros: Carlos Perdomo - INF 4.- Lanceros: Diego Cedeño - OF 5.- Samanes: Julio Vivas - LD 6.- Líderes: Luis Ramírez - LZ #Draft2021 #LMBP 🖥 https://t.co/Bf0crFIP6p pic.twitter.com/2RrgJxaMUU

¡Novena Ronda! 📋 1.- Marineros: Kevin Cazorla LD 2.- Senadores: Jhaner Linares LZ 3.- Guerreros: Jesús Yepez LZ 4.- Lanceros: Francisco Sánchez LZ 5.- Samanes: Mario Yepez OF 6.- Líderes: John Will García - LD #Draft2021 #LMBP 🖥 https://t.co/Bf0crFIP6p pic.twitter.com/30hpRS5tJT

¡Ronda 11! 📋 1.- Marineros: Gilbert Medina - OF 2.- Senadores: Francisco Butto - LD 3.- Guerreros: Jhoan Colina - LD 4.- Lanceros: Esequiel Alfonzo - INF 5.- Samanes: Edgar Alfonzo - LZ 6.- Líderes: Miguel Vargas - LD #Draft2021 #LMBP 🖥 https://t.co/Bf0crFIP6p pic.twitter.com/WEgjmdRKUH

¡Ronda 12! 📋 1.- Marineros: Eduardo Pérez - LD 2.- Senadores: Orlando Romero - LD 3.- Guerreros: Gregori Rivero - C 4.- Lanceros: Alex Herrera - LZ 5.- Samanes: Jesús Ugueto - OF 6.- Líderes: Luis Sanz - LD #Draft2021 #LMBP 🖥 https://t.co/Bf0crFIP6p pic.twitter.com/S0GoITqUfJ

¡Ronda 14! 📋



1.- Marineros: Deiber Lozano - OF

2.- Senadores: Daniel Hernández - SS

3.- Guerreros: Bryan Sánchez- C

4.- Lanceros: Moisés Ruiz - LD

5.- Samanes: PASÓ

6.- Líderes: Alixon Suárez- C#Draft2021 #LMBP

🖥 https://t.co/Bf0crFIP6p pic.twitter.com/FdiifvAcPl