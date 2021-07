Astroboy le da con todo y la desaparece con la casa llena (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Otra gran jornada vive el segunda base venezolano José Altuve durante este jueves, al despachar cuadrangular con la casa llena y voltear el marcador a favor de los Astros de Houston que terminan dando cuenta de los Indios de Cleveland con pizarra de 7x2.

Cuando iniciaba la quinta entrada, los siderales estaban abajo 2x1, ahí llega el turno de Astroboy que en cuenta de 1 strike y 2 bolas, hace polvo cósmico un lanzamiento del relevista Phil Maton. El batazo representa un punto de inflexión del cual la tribu no puede recuperarse.

Para Altuve, se trata de su 18vo jonrón, quinto Grand Slam en el mejor beisbol del mundo y el segundo de este año; el anterior lo conectó el 16 de junio ante Rangers de Texas.

Igualmente, importante es el aporte que brindan Yordan Álvarez, al dar cuadrangular (el 14to) solitario en el cuarto con la primera anotación de los Astros.

Esto colabora en grande para respaldar la labor del abridor Framber Valdez; el zurdo completa 7 entradas de 4 inatrapables, 2 carreras limpias, 4 boletos y 5 ponches para elevar su marca a 5-1 con 2.18 de efectividad.

La derrota es responsabilidad del iniciador J.C Mejía, al tolerar 6 carreras, todas merecidas, en 4 innings de 5 inatrapables, 2 boletos y 3 ponches. Queda con récord de 1-3 y negativo ERA de 6.18.

Los venezolanos en este duelo culminan de esta manera: Altuve de 3-1 (.287) con 4 remolcadas, una anotada y 2 boletos, su porcentaje de embasado ahora es de .362; por su parte el canadiense criollo Abraham Toro batea de 5-1 con anotada y ponche, su average es de .241.

Por los Indios César Hernández finaliza de 4-0 con pasaporte. Liga para .218.

What a GRAND way to begin the month. 👏#ForTheH pic.twitter.com/Sg092LSD37