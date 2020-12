Omar Vizquel niega acusaciones de violencia

beisbol venezolano

Redacción Deportes. El expelotero venezolano Omar Vizquel ha rechazado a través de su abogado las acusaciones de violencia doméstica de su esposa Blanca que publica este miércoles 'The Athletic'.



Blanca, todavía esposa de Vizquel, aseguró a ese medio que fue objeto de múltiples casos de violencia física por parte del expelotero, el último ocurrido el pasado mes de agosto, cuando decidió abandonar la residencia familiar, e iniciar el trámite legal de divorcio.



Un abogado de Omar Vizquel dijo a 'The Athletic' que éste "niega rotundamente cualquier acusación de violencia doméstica".



Vizquel, de 53 años, que está siendo investigado por las Grandes Ligas, señaló que no tiene nada que decir al respecto y que se trata de un "divorcio".



Las Grandes Ligas, en un comunicado ofrecido a 'The Athletic', admitieron que aunque Vizquel no ha sido empleado por una organización de las Mayores durante algún tiempo, están al tanto de las acusaciones y han abierto el proceso de investigación.



La primera acusación pública de abuso doméstico de Blanca Vizquel se produjo el pasado 7 de octubre en un vídeo en vivo de Instagram. Omar negó haber golpeado a Blanca en ese momento, diciendo que su esposa decidió dejarlo y que estaban en proceso de divorcio.



Desde 2011 la pareja se ha visto involucrada en varios incidentes de presunta violencia doméstica, como en 2016, cuando Omar Vizquel fue puesto bajo custodia policial en la localidad de Sammamish (Washington), cercana a Seattle.



Blanca Vizquel dijo entonces a la policía que su esposo la empujó durante una discusión, lo que la hizo caer y sufrir una lesión en una espinilla y varias uñas rotas.



Aunque la esposa de Vizquel retiró los cargos y no presentó demanda en su contra, ahora asegura que todo lo hizo ante las amenazas recibidas de su esposo de sufrir represalias económicas, versión que el expelotero también ha negado.



Omar Vizquel fue un campocorto tres veces All-Star y 11 veces ganador del Guante de Oro durante su carrera de 24 años en las Grandes Ligas con los Marineros de Seattle, Indios de Cleveland, Gigantes de San Francisco, Vigilantes de Texas, Medias Blancas de Chicago y Azulejos de Toronto.



El expelotero venezolano llegó a las Grandes Ligas en 1989 y jugó hasta 2012, lo que le ha hecho merecedor a estar incluido actualmente en la lista para el Salón de la Fama. EFE