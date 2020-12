Acuña Jr. y los sabaneros exhibieron su poder en el Fórum La Guaira

beisbol venezolano

Familia, según la Real Academia Española en su segundo significado quiere decir “Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”. Una definición que va liga a tradición, “Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos”. Las dos aplican completamente al juego que año tras año congrega a lo mejor del talento de La Sabana ante El Resto de La Guaira.

El pasado sábado 12 de diciembre “el 12… el 12” como lo repetía Ronald Acuña Jr. en su cuenta en Instagram hace semanas, no fue un día común y corriente como cuando vas a la playa, bajas temprano para agarrar un toldito y para evitar las colas en las paradas de Gato Negro y Capitolio. No fue así, esta vez el día tenía un brillo diferente y el catire en su máximo esplendor. No fue casualidad, el Fórum de La Guaira iba a tener en su gramado a nada más y nada menos que “El Abusador”, Ronald Acuña Jr. protagonista de la edición 2020 de la tradición familiar creada por la familia Escobar.

Desde tempranas horas de la mañana, muchas personas se movilizaron para ver a la estrella venezolana junto a sus hermanos y compañía, enfrentarse a los peloteros de La Guaira, un equipo lleno de mucha calidad y categoría. Eso sí, para ver al jardinero central de los Bravos en el juego organizado por las autoridades que administran el nuevo estadio había que cancelar un boleto ($5) para gradas o ($15) en VIP.

El legado de una generación

Este juego tiene sus raíces en el pueblo de La Sabana, allí se realizó la primera edición organizada por el grandeliga venezolano, Kelvin Escobar. “Cuatro calles, un lugar donde todos se conocen” dice Rosmel Blanco. Pero si hay algo que hace grande a los habitantes de esta zona, es el beisbol, la pasión desde la escuela o el juego de chapita, hasta conseguir el objetivo de la Gran Carpa.

El equipo de La Sabana y El Resto de La Guaira, llevan al menos 12 años enfrentándose en diferentes escenarios como el estadio Cesar Nieves de Catia La Mar y actualmente en el Fórum La Guaira. “Y ese era el principal objetivo para los muchachos del patio (Resto de La Guaira) muchos de ellos firmados y procedentes de la Liga Nacional, jugar en este estadio ante el bate de plata 2020 y Novato del Año de la Liga Nacional de 2018”, aseguró el experimentado y encargado de armar el equipo de La Guaira, Igor Rumbos.

Pero si hay alguien que ha estado pendiente y entusiasmado en años reciente por llevar a cabo este juego ese es Acuña Jr. “Ronald siempre ha estado pendiente de este juego, todos los años habla de jugar este partido”, confesó entre risas John Dany Al Hawy, agente y representante de la Academia de Beisbol Escobar.

El compromiso

Pero si hay alguien que conoce y sabía cómo se sentía Ronald Acuña Jr. para este juego es Leonelis Blanco, su madre. “Esto lo tenía muy ansioso, lleno de adrenalina me llamaba para conversar sobre el juego, parecía que cuando hablaba del 12 ya era el día”, confesó la progenitora del pelotero próximo a cumplir 22 años de edad.

La familia Acuña en pleno, con Ronald Acuña Jr. a la cabeza que además se encargó de seleccionar y armar el lineup del equipo, acompañado de su progenitor, pero también compartió terreno con sus hermanos, el campocorto Luisángel Acuña, que juega en las Ligas Menores de los Rangers de Texas, y el prospecto Bryan Acuña, defendiendo al popular pueblo de La Sabana, se impuso 4 carreras por 2 en un clásico que será recordado por los habitantes de las zona célebre y demás personas que asistieron al estadio ubicado en Macuto para disfrutar del poder del astro de los Bravos de Atlanta.

“Es un juego importante que motiva mucho a los varguenses y que espero que lo sigan realizando año tras año”, manifestó Albany Borges residente del pueblo de Chuspa, que por primera vez asistió al juego tradicional por primera vez y que se sintió complacida por ver jugar a Ronald Acuña Jr.

Valió la pena

Al menos unas cuatro mil personas, bailaron, aplaudieron, gritaron y grabaron uno de los cuadrangulares que conectó Acuña Jr. en el derby de jonrones para definir qué equipo sería el home club del juego de exhibición. Desde La Sabana partieron tres autobuses colmados de fanáticos para ver jugar a la estrella de los Bravos junto a sus hermanos y demás prospectos de la población. La cita además contó con la presencia de Víctor David Díaz, Xavy Muñoz, Rosmel Blanco entre otras figuras del ámbito deportivo.

Cifras

41 años de edad tiene Ronald Acuña padre y en el juego conectó un sencillo y anotó la primera carrera de La Sabana

1 cuadrangular por el jardín izquierdo tuvo el juego a cargo del pelotero del resto de La Guaira, Frederick Parejo