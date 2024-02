MLB: ¿Problemas en la construcción? Esto dijo el comisionado de Oakland Athletics sobre el Estadio en Las Vegas

Los aficionados de Oakland Athletics se encuentran muy entusiasmados por la construcción del nuevo Estadio en la ciudad de Las Vegas; sin embargo, no se puede negar que hay mucha incertidumbre por saber si su equipo pueda empezar a disputar los encuentros en dicho terreno durante la fecha establecida (2028).

Ante esto, el comisionado de los "elefantes blancos", Rob Manfred, explicó en la reunión de propietarios del pasado jueves 8 de febrero que sigue muy confiado con que la construcción finalice en el tiempo programado y no sufra ningún tipo de atraso, "Me sentiría decepcionado si no abriéramos ese estadio el día inaugural de 2028".

Por otro lado, Manfred también quiso tranquilizar a la fanaticada sobre donde jugarán los compromisos de las próximas temporadas, cuando finalice su contrato con el Oakland Coliseum (expira al final de esta campaña), "En términos de una casa provisional de 2025 a 2028, me siento cómodo con dónde se encuentran en el proceso. No es que no sepamos dónde estarán en 2024. Están haciendo un buen trabajo explorándolos y encontrando la mejor oportunidad posible".

Cabe destacar, que los directivos están estudiando junto a la competición varias sedes donde Athletics pueda utilizar hasta que su Estadio este completo, teniendo como principales candidatas a las ciudades de Sacramento, Salt Lake City y Oakland; sin embargo el comisionado no dio exclusivas al respecto.

En cambio, si habló sobre las polémicas declaraciones de alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, donde confiesa que deberían quedarse en Oakland, pero que, aún así, los recibirán con los brazos abiertos, "Ella dijo una cosa y luego otra, así que en mi mente se cancelaron mutuamente. El gobernador y los funcionarios del condado de Clark han apoyado que los Atléticos se muden a Las Vegas".