MLB: Los Tigres de Detroit tomarán medidas para intentar mejorar el rendimiento de Javy Báez

La preocupación originada por el nivel mostrado por Javier Báez durante sus dos primeros años vistiendo la camiseta de los Tigres de Detroit es generalizada entre el cuerpo técnico y los fanáticos del conjunto en donde se retiró el venezolano Miguel Cabrera.

El boricua que alguna vez fue una estrella de las Mayores con los Cachorros de Chicago firmó con los felinos en 2022 por 6 temporadas y 140 millones de dólares, estando llamado a ser la próxima cara del lineup por su experiencia y buen nivel ofensivo y defensivo que había mostrado a lo largo de su trayectoria.

Según un informe divulgado por The Detroit News, Báez no se encuentra para nada satisfecho con el desempeño que ha tenido en las dos zafras más recientes, de hecho, está comprometido a mejorar de cara a la campaña 2024. Según lo relatado, su pobre rendimiento no se debe a factores de desmotivación o desinterés por jugar a la pelota, pues el jugador habría manifestado que estaba feliz en Detroit y que se sentía satisfecho con la química y el ambiente que había en el clubhouse.

En la última rueda de prensa de la fase regular, el presidente del equipo, Scott Harris, y el manager, AJ Hinch, ahondaron sobre qué acciones pensaban tomar para intentar aumentar el nivel de su torpedero titular.

"La conclusión más importante que tenemos es que está motivado. No podemos llegar a ninguna parte a menos que tengamos una inversión real del propio jugador en sí mismo. Eso lo tenemos con Javy. Sólo tenemos que encontrar nuevas formas de llegar a él”; declaró Harris.

Tras la marcha de Miguel Cabrera, el infielder nacido en Bayamón, Puerto Rico, será el jugador mejor pagado del roster de los Tigres, por lo que la exhibición de una buena productividad tanto ofensiva como defensiva comienza a ser algo casi obligatorio.

"El trabajo detrás de escena es bueno", continuó Harris. “Está trabajando muy duro entre bastidores. Pero creo que hay algunas cosas que podemos cambiar sobre su trabajo y sobre las cosas específicas en las que está trabajando para hacer ajustes tanto en el plato como en el campo. No hemos obtenido la mejor versión de Javy y tenemos que hacerlo. Vamos a compartir con él algunas formas nuevas en las que sentimos que podemos apoyarlo esta temporada baja. Va a requerir un esfuerzo organizativo”.

Es un hecho que el talento para jugar al beisbol lo tiene, pues así lo demostró en 2016 cuando ganó la Serie Mundial con los Cachorros y, además, se consagró como MVP de la Serie de Campeonato.

Aunque "el Mago" ha tratado de mantenerse positivo, la frustración ha sido algo que ha comenzado a atacarlo en los últimos meses al no observar mejorías en su juego. A lo largo del año 2023 ha implementado diversos ajustes en su mecánica de bateo que, finalmente, no han sido la respuesta a su deficiente aportación.

"Siempre soy positivo", subrayó Báez la semana pasada. “Siempre voy a venir al día siguiente y volver a intentarlo. Pero debes tener confianza en que estás trabajando en algo que va a funcionar. Y ahora siento que nada me funciona. Absolutamente nada".

Uno de los fuertes de Javy en su carrera ha sido su defensiva, ese aspecto del juego por el que se ganó el apodo de "el Mago". Lo que más sorprende es que en la zafra más reciente, ni siquiera fue capaz de ser efectivo con el guante, algo que, seguramente, se debe a la frustración de no poder ayudar a su escuadra en el aspecto ofensivo. En su segundo año con Detroit fue uno de los peores campocortos defensivos de la campaña, sumando 19 errores para un porcentaje de fildeo de .962.

Todos los focos estarán sobre Báez en 2024 por ser el talento más "reconocible" que tendrá la organización tras la partida de "Miggy", y eso A.J. Hinch lo ve como algo negativo que podría frustrar el renacer de su jugador.

“Mi esperanza es que podamos quitarle de encima la carga de intentar ser Javier Báez. Ser un jugador muy bien pagado, el All-Star, El Mago. Aparte de Miguel, nadie recibe más atención en este equipo que Javy", expresó Hinch. “Mi meta es que simplemente salga y juegue como campocorto. Sea un mejor defensor. Evidentemente hay que atacar el perfil ofensivo. Javy tiene 30 años. Tiene que adaptarse y creo que puede adaptarse a ese desafío”.