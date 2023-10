MLB: Estos jugadores cubanos no seguirán con los Marlins en 2024

Con el último out de la Serie de Comodines, un grupo de jugadores podrían abandonar la disciplina de los Marlins de Miami de cara a la temporada de 2024. Entre ellos varios latinos. No obstante, muchos se preguntan qué pasará con dos piezas fundamentales.

Uno de ellos es el jardinero cubano Jorge Soler, quien tuvo una sólida temporada en la que conectó 36 cuadrangulares, 75 impulsadas y .250 de promedio; y tiene la llave de su contrato. Lo que pone en jaque al conjunto de Florida.

Soler contempla una cláusula de salida para el 2024 que les permite convertirse en agente libre y navegar en las aguas del mercado o quedarse dentro del club.

“Todavía no he hablado nada de eso con mi agente’’, comentó Soler. “Realmente tenemos muy buen equipo, muchos muchachos jóvenes, una buena química. El año que viene sabré un poco más de las cositas que le faltan al equipo. Ya hay que pensar en llegar a la Serie Mundial, no podemos considerar llegar a los playoffs y nada más’’.

Entre los otros latinos que podrían abandonar el club, se encuentra el veterano jugador Yuli Gurriel, quien es considerado como un amuleto por su buena energía y su capacidad de dirección dentro del clubhouse; y el lanzador dominicano Johnny Cueto, este último tiene una opción por parte de los Marlins.