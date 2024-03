MLB: Esto piensa Carlos Rondón sobre los Spring Training

La organización de los Yankees de Nueva York siguen afinando todos los detalles, con la finalidad de tener todo listo para una nueva temporada de la Major League Baseball. Dónde tienen la expectativas de mejorar su rendimiento colectivo en la División Este de la Liga Americana.

Una de las principales razones de esta "presión", tiene que ver con las nuevas adquisiciones que cosechan para este 2024. Pero en especial, en lo que tiene que ver con el segundo año de Carlos Rondón con el uniforme de los "Bombarderos".

El pelotero de 31 años cuenta con la posibilidad de recuperarse de un primer año repleto de lesiones e inconsistencias. Algo que preocupó bastante a los fanáticos neoyorquinos, quienes esperan que pueda hacer una de los mejores dúos con su compañero Gerrit Cole.

En la campaña 2023, dejó un récord de cuatro ganados y ocho perdidos, en apenas 14 juegos disputados, 64.1 innings de labor, 51 carreras permitidas, 15 jonrones, 28 boletos, 64 ponches, con una efectividad de 6.85

Rondón sobre el Spring Training

Pero esto no es todo, ya que luego de su apertura de este 6 de marzo en los entrenamientos primaverales ante los Rays de Tampa Bay. Pudo dejar en claro sobre la importancia que tienen estos juegos."Es un juego que a nadie le importa, no me importa, es un juego de primavera", afirmó

En este compromiso, terminó con tres espisodios lanzados, tres imparables, tres carreras permitidas, un boleto y un ponche, para dejar su efectividad en 6.35