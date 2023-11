MLB: Esto es lo que opina Randy Arozarena sobre haber jugado el Clásico Mundial con México

Randy Arozarena recibió este jueves el Premio Nacional del Deporte en un sentido homenaje que le realizaron en el estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México, lugar donde tuvo la oportunidad de hablar sobre su participación con México en el pasado Clásico Mundial de Beisbol.

"De convertirme en el ícono no, pero fue mi pensamiento cuando llegué en 2015 y vi la calidad en México. Nunca había jugado con tanta pasión y entrega como en el Clásico Mundial", dijo Arozarena cuestionado sobre si supo la figura en la que se convirtió en dicho torneo.

"Creo que un 80 por ciento influyó (el Clásico Mundial) para que participara en el Juego de Estrellas. El Clásico me ayudó para tener mi mejor temporada en MLB", agregó Arozarena en la conferencia de prensa de la Selección Mexicana.

"Me siento bien y feliz por todo lo de este año. El Clásico fue importante porque creció mi fanaticada, fui al All-Star, al HR Derby y el Clásico fue el motor de esta temporada y fui feliz. México me puso en el mapa. Los mexicanos son muy buenas personas y sí soy consciente de todo el apoyo que me brindó la afición mexicana. En el juego ante Estados Unidos fue una fiesta de tanta emoción y soy consciente de lo que la selección y el equipo causamos en el Clásico", aseguró.