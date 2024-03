MLB: Esta es la alarmante proyección que tiene los Yankees para 2024

La organización de los Yankees de Nueva York sigue en la búsqueda de planificar lo mejor posible su roster de cara a un nuevo año de la Major League Baseball. Por lo que necesitan que la mayoría de sus estrellas estén en óptimas condiciones para el comienzo de la ronda regular.

Por lo tanto, existen varias dudas sobre el rendimiento que puede tener el equipo en este inicio, debido a la ausencia de su As de rotación, Gerrit Cole, quien estará fuera al menos de uno a dos meses por un dolor en su codo de lanzar. Además, no estará disponible el utility DJ LeMahieu, quien también está lesionado y no podrá estar en estos primeros duelos.

Asimismo, el cuerpo técnico de Aaron Boone, confía en que los peloteros que tiene a su disposición para dar los mejores resultados posibles y cumplir con las expectativas para este 2024, donde sus fanáticos esperan que puedan cumplir con el objetivo de pasar a la postemporada.

Sin embargo, según el portal estadístico y deportivo, Baseball Reference, ha desatado una gran polémica al mostrar sus proyecciones de la División Este de la Liga Americana, donde colocar a los “Bombarderos” en el último lugar, con un alarmante récord de 71 ganados y 90 perdidos.

Por ende, cada uno de las figuras que conforman el roster del Opening Day necesitan demostrar que pueden y deben darles la vuelta a estas proyecciones, con la finalidad de estar en la pelea con los Orioles de Baltimore, Rays de Tampa Bay, Toronto Blue Jays y Medias Rojas de Boston.

Sin duda alguna, requieren de una alta producción de Juan Soto, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Gleyber Torres, Anthony Rizzo, entre otros. En el pitcheo, Marcus Stroman y Carlos Rodón tienen que tomar el liderazgo en la rotación de abridores.