MLB: ¿Corey Seager ya se ganó el apodo de "Mr. Octubre"?

El 2023 para Corey Seager fue un año inmejorable en términos individuales y colectivos. Se hizo con un lugar entre los tres favoritos para levantar el premio de MVP de la temporada en la Liga Americana, fue de los peloteros más importantes de la franquicia de Texas en los playoffs y recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial por su extraordinario rendimiento con el madero a lo largo de toda la eliminatoria frente a los Cascabeles de Arizona.

El apodo de "Mr. Octubre" se lo autoimpuso Reggie Jackson y su uso fue continuado por la prensa mientras la estrella que pasó por los Yankees de Nueva York formaba parte de la MLB. Igual que Seager, elexjardinero fue capaz de levantar dos premios MVP del Clásico de Otoño; aunque con la diferencia de que el actual parador en corto de la organización de Arlington apenas tiene 29 años y cuenta con muchas más oportunidades de aumentar su legado en en décimo mes del año.

En comparación directa de numeritos en playoffs, las estadísticas son muy parecidas entre ambos; incluso, Seager llega a superar a Jackson en algunos apartados:

Jackson: 77 games, 18 HR, 48 RBIs, .278/.358/.527

Seager: 78 games, 19 HR, 48 RBIs, .254/.350/.508

Ahora bien, únicamente en Serie Mundial, las cifras sí favorecen exponencialmente al Miembro del Salón de la Fama:

Jackson: 27 juegos, 10 HR, 24 RBIs, .357/.457/.755

Seager: 18 juegos, 6 HR, 15 RBIs, .294/.402/.588

Lo cierto es que el expelotero de los Dodgers tiene excusas suficientes para ser considerado como el nuevo "Mr. Octubre", sin embargo, ese es un sobrenombre que no se pondrá él mismo, como sí lo hizo Jackson, pues el torpedero se caracteriza por ser un deportista de ánimos calmados y de poco vociferar sus cualidades y logros; muestra de ello son sus declaraciones después de ganar la Serie Mundial en 2023: "Es realmente increíble", indicó en su rueda de prensa pospartido de menos de cinco minutos de duración. "Pero hombre, no solo soy yo. Lo que hizo este equipo, la forma en la que competimos y todos los chicos sacando la casta. Realmente, no tenemos un líder. El liderazgo [está repartido entre] todo el clubhouse".