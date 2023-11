MLB: Conoce las fechas emblemáticas de cara a la temporada 2024

La temporada de Grandes Ligas concluyó el pasado miércoles 1 de noviembre con la victoria de los Texas Rangers sobre los D-backs de Arizona. Y mientras el conjunto de la estrella solitaria celebraba, el resto de equipos que conforman Las Mayores comenzaban a preparar su próxima campaña.

Desde Meridiano te mostramos un conjunto de fechas puntuales de cara al campeonato del 2024, la cual comienza con la agencia libre de jugadores elegibles.

2 de noviembre: Comienza la agencia libre para los jugadores elegibles. Esto significa que son eliminados de la plantilla del club con el que terminaron 2023, pero no pueden firmar con un nuevo equipo hasta ya pasado cinco días.

6 de noviembre: Fecha límite para tomar decisiones sobre las opciones del club. También es la fecha límite para que los equipos decidan si emiten o no ofertas calificadas a los jugadores elegibles.

13-16 de noviembre: Semana de premios BBWAA. Los ganadores del Novato del Año se anunciarán en la primera fecha de este tramo, seguidos de los ganadores del Manager del Año, los ganadores del Premio Cy Young y los ganadores del Jugador Más Valioso.

14 de noviembre: Los jugadores que recibieron una oferta calificada tienen hasta esta fecha para evaluar el mercado antes de decidir si la aceptan o no. Un jugador solo es elegible para recibir una oferta calificada si pasó toda la temporada 2023 con un solo club.

Los equipos que contraten a un jugador que rechazó una oferta calificada estarán sujetos a la pérdida de la selección del draft y tal vez a la pérdida del dinero del fondo de bonificación internacional, mientras que el club anterior del jugador recibe una compensación por la selección del draft.

17 de noviembre: Para esta fecha, los equipos tienen que decidir si ofrecen o no un contrato a jugadores elegibles para el arbitraje. No tienen que acordar un salario, simplemente si mantienen al jugador en la plantilla o no.

3-6 de diciembre: Reuniones de Invierno en Nashville, Tennessee. Este suele ser un período clave en la temporada baja, con muchos fichajes destacados de agentes libres y cambios notables que ocurren durante o alrededor de las reuniones.

15 de diciembre: Cierra el período de firmas internacionales.

12 de enero: Fecha límite para que los equipos y jugadores elegibles para el arbitraje presenten cifras salariales para 2024. Las audiencias de arbitraje comenzarán a realizarse a fines de enero, aunque los equipos y los jugadores pueden acordar un salario en cualquier momento antes de que se lleve a cabo la audiencia.

15 de enero: Se abre nuevo periodo de fichajes internacionales. La mayoría de los mejores prospectos internacionales firmarán de inmediato, a menudo habiendo hecho acuerdos de apretón de manos años antes.

13-18 de febrero: Fecha de presentación voluntaria del entrenamiento de primavera para lanzadores, receptores, jugadores lesionados y demás peloteros.

28 de marzo: Día inaugural.