Esto dijo Oswaldo Guillén sobre su posible regreso a Grandes Ligas (+Video)

Oswaldo Guillén vive un momento especial en su ya extensa carrera, al haberse metido en la historia grande del béisbol mundial, pues ganó el título con Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cortando una espera que tardó 38 años y pocos días más tarde lo coronó con el título de Serie del Caribe, el primero para un equipo de Venezuela desde 2009.

Con ya una semana transcurrida desde aquel triunfo ante Tigres del Licey de República Dominicana, en la final, Meridiano entrevistó en exclusiva a Guillén, quien dio sus impresiones, ya en frío sobre esa consagración, con la cual emuló a Tommy Lasorda, como los únicos managers ganadores de Serie del Caribe y Serie Mundial de Grandes Ligas.

Precisamente este desempeño al mando de La Guaira hizo que se pienso en quizás un posible regreso de "Ozzie" al circuito MLB, en el cual no está desde 2012, cuando terminó su vinculación con Miami Marlins.

"Volver a Grandes Ligas está de último en mi lista porque tengo muchas diferencias en mi forma de pensar. Cuando habla en las conferencias de prensa estaba hablando de verdad. Aquí hay talento y nadie puedo decir sí o no porque yo trabajo viendo el béisbol de MLB todos los días", comentó quien en 2005 se convirtió en el primer manager latino en ganar un anillo de Las Mayores, cuando lo hizo con Chicago White Sox, venciendo en cuatro juegos a Astros de Houston.

En medio de la Serie del Caribe, Guillén alzó la voz sobre las pocas posibilidades que recibían los peloteros venezolanos y latinos en general que participan en las Ligas de Invierno, en detrimento de aquellos que juegan en Asia y firman con una edad avanzada.

"Me molestaba que gente como Wilfredo Tovar, Alexi Amarista o Pinto, que ya consiguió trabajo, el mismo Escobar., no los miran. Mi bullpen es mejor que cualquiera de los que hay en la División Central de la Liga Americana, de Detroit, Minnesota y especialmente de White Sox. Que a esos muchachos ni siquiera los tomen cuenta para llegar a Grandes Ligas. Yo no creo en eso", dijo el coach.