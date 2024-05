Braves vs Cubs: Los locales esperan lograr una victoria en el Truist Park

El próximo partido de la MLB entre los Atlanta Braves y los Chicago Cubs, que se disputará este 12 de mayo en el Truist Park de Atlanta, no necesita publicidad adicional. ¿Terminarán los anfitriones triunfando?



Para Atlanta, mayo ha sido turbulento, principalmente debido al calendario extremadamente difícil. El equipo logró recuperarse rápidamente de las derrotas ante Los Ángeles, sin embargo, todavía no está cerca de su pico. En su última actuación, los “bravos” sufrieron una derrota desagradable contra Nueva York (3:4), lo que no les permitió acercarse a Filadelfia en la lucha por el liderazgo en la tabla de posiciones.



El equipo de Illinois tampoco registra estabilidad ejemplar. Aunque logra evitar caídas prolongadas con éxito, el equipo tiende a enfocarse en el aspecto táctico, ya que siempre es necesario sorprender a los competidores. Ayer, los representantes de "la ciudad del viento" rompieron la resistencia de Pittsburgh solo en una entrada adicional (5:4), manteniendo una ventaja cómoda durante mucho tiempo (2:0).

La reunión previa de estos competidores fue el 28 de septiembre de 2023 y terminó con un marcador de 5:3.

El equipo de MeridianoBet te recomienda que incluyas este partido en tus apuestas combinadas bajo la modalidad una victoria de Atlanta Braves.

No esperes más, arma tu Parlay ganador y duplica tus ingresos en www.meridianobet.net, la mejor plataforma de apuestas deportivas, casino, hipismo, loterías y animalitos

Con MeridianoBet, juegas, ganas y cobras seguro.

R: Luimar González Yanes

Meridianobet