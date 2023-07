MLB: Este equipo de la Liga Nacional podría buscar a Juan Soto

Extensión contrato de millonaria y demás, eso ha rodedado a Juan Soto en las últimas temporada de Grandes Ligas y este 2023 nada de eso se detiene. El dominicano juega actualmente con los Padres de San Diego, pero mucho se habla sobre lo que viene para su futuro.

El para muchos mejor bateador zurdo de la MLB será agente libre para el 2025, pero eso no sería impedimento para que salga de San Diego, ya que este equipo no ha intentado extenderle el contrato en un año.

Y por eso, un equipo del "Viejo Circuito" estaría dispuesto a buscar su servicios pronto.

Según Jon Heyman de New York Post, los Phillies de Philadelphia son un posible lugar de aterrizaje para Soto, aunque es más probable que ocurra como agente libre después de la próxima temporada que en la fecha límite de cambios de este 2023.

El nacido en Santo Domingo era cercano al entrenador de bateo de los Phillies, Kevin Long, cuando los dos estaban juntos con los Nacionales de Washington y además, también fue compañero de equipo de Bryce Harper, Trea Turner y Kyle Schwarber en la capital.

