MLB: Nueva York comienza a ilusionarse con la posible llegada de Juan Soto a los Yankees

Josué Porras Estebanot / @josuedporras

Â

Es bien sabido que el mercado de traspasos en las Grandes Ligas suele moverse con mucha fuerza luego del parón por el Juego de las Estrellas, y ahora que el clásico duelo entre la Liga Americana y la Nacional ya pasó, los rumores empiezan a regarse como lluvia.

Lea también: MLB: ¡Cambios en los Astros! Este es el objetivo del equipo en el mercado

Juan Soto, jardinero de los Padres de San Diego, parece ser uno de los focos principales de la especulación durante los últimos días, especialmente luego de que una leyenda de los Yankees lo vinculara con el equipo neoyorquino.

Durante una de las transmisiones del Juego de las Estrellas, Derek Jeter, excapitán de los Yankees, aseguró que le gustaría que los Yankees intentaran traer al dominicano si las cosas no mejoran en San Diego, y a partir de ahí, las especulaciones han tomado una dimensión completamente nueva.

Â

.@BrandonTierney says Juan Soto would be better for the Yankees than Shohei Ohtani: pic.twitter.com/qSr0aLLYYK