¿Oswald Peraza puede ser cambiado por los Yankees en este 2023?

El utility criollo de los Yankees de Nueva York Oswald Peraza sigue su desarrollo con cada juego de las ligas menores de su organización, luego de estar un rol secundario en uno de los primeros meses de temporada regular 2023.

El pelotero de 23 años es una de las principales figuras de más jerarquía dentro del roster de su actual equipo, gracias a la experiencia que ha podido recibir desde su llamado con el conjunto de los “Bombarderos” desde el año 2022

El criollo sigue ocupando los primeros puestos de los mejores prospectos por parte de los neoyorquinos, debido a sus habilidades de jugar diversas posiciones a la defensiva y su destreza para colocar la pelota en juego desde la caja de bateo.

An Oswald Peraza RBI double has a nice ring to it 😍 #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/pWAThWTxIE

Tomando esto en cuenta y la actualidad del equipo grandes los Yankees, el equipo tiene que hacer diversos movimientos dentro de su roster para mejorar y conseguir los objetivos establecidos antes de iniciar esta zafra.

Sin embargo, según Andy Martino, el cuerpo técnico dirigido por Aaron Boone no tiene la idea de incluir a Peraza en una especie de cambio por un jugador de otro equipo para esta segunda mitad del calendario oficial.

The #Yankees have not yet seriously discussed moving Oswald Peraza in a trade, per Andy Martino. #RepBX

Por lo que podrían necesitar la presencia de este pelotero en el roster de Grandes Ligas, para tratar de reforzar áreas del campo y brindarle más oportunidad y tiempo de preparación a sus mejores prospectos, para que estos puedan establecerse dentro de la MLB.

We asked Boone if Peraza is getting called up and he dodged that but did say Judge is coming back pic.twitter.com/1VHaPzaRJs