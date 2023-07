MiLB: Diego Cartaya busca salir del mal momento en Doble-A

El venezolano de los Dodgers de los Ángeles, Diego Cartaya no está teniendo su mejor momento en la sucursal Doble-A, puesto que tiene una tasa alta de ponches, la cual deberá cortar lo más pronto posible y seguir exportando su talento en las granjas del equipo californiano, recordemos que Cartaya es el prospecto 20 y el uno en cuanto a receptores se refiere en este 2023 según @MLBPipeline.

Cartaya se ha ponchado mucho en sus últimos 32 juegos en la novena de Tulsa Drillers, dejando un promedio de 20.9%. Además, el mejor prospecto de los Dodgers cuenta con BABIP de .238 siendo esto el más bajo de su carrera en el beisbol de Ligas Menores, esta estadística mide el promedio de bateo de un jugador exclusivamente en las bolas golpeadas en el campo de juego, eliminando los resultados que no se ven afectados por la defensa contraria, es decir, jonrones y ponches.

The #1 prospect catcher on @MLBPipeline, Diego Cartaya showcased his power hitting skill ⚾️💥 with his 11th homer this season with @TulsaDrillers #PowerHitter #Dodgers @Dodgers #DiegoCartayapic.twitter.com/XczrquhgFJ